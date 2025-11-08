Elképesztő kenyereket süt egy japán művész, szeletelve csak még szebbek lesznek

A japán Sizuokában élő Ranról nem sokat lehet tudni azon túl, amit saját Instagram-oldalán megoszt a nagyvilággal: fia rajzai, illetve a természet által inspirálva rendszeresen süt olyan pékárukat, amik egy meglepő csavart is rejtenek.

A legtöbbször kakaóval, céklával és spenóttal színező nő munkái között olyan meglepő darabok vannak, mint a kaviárt rejtő lazac:

Az apró tonhal, amiben jól látszik a váz és a hús:

Mijazaki Hajao egyik legismertebb karaktere, a kedves Totoro:

Vagy épp egy Nintendo Switch, aminek képenryője mögött a gyanúsan fáradtnak látszó Mario látszik: