Elképesztő kenyereket süt egy japán művész, szeletelve csak még szebbek lesznek

A japán Sizuokában élő Ranról nem sokat lehet tudni azon túl, amit saját Instagram-oldalán megoszt a nagyvilággal: fia rajzai, illetve a természet által inspirálva rendszeresen süt olyan pékárukat, amik egy meglepő csavart is rejtenek.
A legtöbbször kakaóval, céklával és spenóttal színező nő munkái között olyan meglepő darabok vannak, mint a kaviárt rejtő lazac:
Az apró tonhal, amiben jól látszik a váz és a hús:
Mijazaki Hajao egyik legismertebb karaktere, a kedves Totoro:
Vagy épp egy Nintendo Switch, aminek képenryője mögött a gyanúsan fáradtnak látszó Mario látszik:
