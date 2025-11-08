kenyérpékárupéksüteménycukrászat
Elképesztő kenyereket süt egy japán művész, szeletelve csak még szebbek lesznek

Konel_bread / Instagram
admin Vincze Miklós
2025. 11. 08. 15:08
Konel_bread / Instagram
A halakat idéző darabokban például a váz és a hús is a helyén van.

A japán Sizuokában élő Ranról nem sokat lehet tudni azon túl, amit saját Instagram-oldalán megoszt a nagyvilággal: fia rajzai, illetve a természet által inspirálva rendszeresen süt olyan pékárukat, amik egy meglepő csavart is rejtenek.

A legtöbbször kakaóval, céklával és spenóttal színező nő munkái között olyan meglepő darabok vannak, mint a kaviárt rejtő lazac:

 

Ran (@konel_bread) által megosztott bejegyzés

Az apró tonhal, amiben jól látszik a váz és a hús:

 

Ran (@konel_bread) által megosztott bejegyzés

Mijazaki Hajao egyik legismertebb karaktere, a kedves Totoro:

 

Ran (@konel_bread) által megosztott bejegyzés

Vagy épp egy Nintendo Switch, aminek képenryője mögött a gyanúsan fáradtnak látszó Mario látszik:

 

Ran (@konel_bread) által megosztott bejegyzés

