Salman Rushdie-t is meglepi, hogy nincs PTSD-je a késes merénylet után

24.hu
2025. 11. 04. 13:28
Craig Barritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A férfi a terapeutáját faggatta arról, hogy miért nincsenek tünetei, a pszichológus velős választ adott.

Salman Rushdie-t magát is meglepi, hogy nem szenved poszttraumás stressz szindrómában (PTSD) azt követően, hogy 2022-ben egy előadáson kis híján megölték – árulta el egy interjúban. 

A legtöbb ember azt mondaná, hogy ez a PTSD tiszta receptje. Van egy terapeutám, akit egyszer megkértem, hogy sorolja fel nekem a PTSD tüneteit. Megtette, majd azt mondtam neki, hogy nekem ezek közül egy tünetem sincsen, mi a baj velem? A terapeuta azt válaszolta, hogy azért (nincs tünetem), mert egy kemény csávó vagyok – ez a szakszó rá.

– válaszolta.

Rushdie-t 2022 augusztusában késelte meg New York államban egy 27 éves férfi, Hadi Matar, tettéért 25 év börtönt kapott. Az író, aki a támadás következtében fél szemére megvakult, azt mondta, biztos volt benne, hogy ott fog meghalni a színpadon. Rushdie a Kés című memoárjában írt a támadásról:

Kapcsolódó
És te mit kérdeznél a merénylődtől, miután túlélted a tizenöt késszúrást?
Salman Rushdie nem akarta megírni az ellene elkövetett iszlamista merényletet, de aztán megértette, hogy csak így léphet tovább. A Késben a kínkeserves lelki és testi felépülést is humorral idézi fel és elképzelt beszélgetésekben vonja kérdőre támadóját.

