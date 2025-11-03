Rodosz: felfedezőút vagy édes all inclusive pokol?

A címbeli kérdésre a válasz attól függ, szeretsz-e enni, és a gyereked szeret-e. Mármint téged. De megszületik-e az egységes európai nemzet egy 15 méteres medence mellett? 95 százalék úti beszámolót, 4 százalék elmélkedést és 1 százalék hasznos tanácsot hozunk Rodoszról.

Ez az írás azután készült, hogy a családommal visszajöttem egy saját szervezésű rodoszi útról.

A „családom” szóban a benne foglalt ötéves és az ő figyelemküszöbe a meghatározó, ezért nem lesznek hasznos tippek arról, megérik-e a látnivalók a szigeten, mert azoknak jellemzően a közelében sem jártam.

De az azért ki fog derülni, hogy kellően olcsó repjeggyel Rodosz városa akár autóbérlés nélkül is megér-e pár napot (igen), kiváltképp enni szeretőknek.

És az is, hogy mi a szerepe egy három éve kifaragott amfiteátrumot is magában foglaló görög all inclusive szállodának az európai démosz születésében.