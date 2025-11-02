anders thomas jensenaz utolsó vikingfilmkritikafilmtv
Ha Mads Mikkelsen John Lennonnak képzeli magát, kell mellé szerezni egy Beatlest

Vertigo Media
admin Polák Zsóka
2025. 11. 02. 19:10
Vertigo Media
Az Ádám almái rendezője ismét összezárt egy csapat rettentő furcsa embert, ismét elcsúfította Mads Mikkelsent, és éjfekete humorba fojtotta a traumákat. Anders Thomas Jensen új filmje, Az utolsó viking ezúttal egy pénzrablással indít, elmebetegekből rakja össze újra a Beatlest, hogy mindez végül egy szívszorító testvérdrámában csúcsosodjon ki. Kritika.

„Nagyon reméljük, hogy nem kell a következő filmjére újabb öt évet várni” – írtuk éppen öt évvel ezelőtt Anders Thomas Jensen legutóbbi filmjéről, Az igazság bajnokairól szóló kritikánkban. Kellett. Sőt, az utóbbi két évtizedet áttekintve nagyon úgy fest, valóban tendencia lett a dán író-rendezőnél, hogy ötévente rendez egy filmet, így aztán Az utolsó vikingre ugyancsak ennyit kellett várni.

A viking király fia elveszíti az egyik karját egy csatában, ami érthető módon megviseli. Megoldás? A király elrendeli, hogy minden vikingnek vágják le a fél karját – ha mindenki félkarú, senki sem lóg ki a sorból.

Ha egy közösségben mindenki bolond, akkor valójában senki sem az

– hangzik Jensen legújabb filmjének alapvetése, amely akár az egész rendezői életművére is igaz. Ennek megfelelően ismét imádnivaló őrülteket terel össze egy erdei faházban, hogy újraalakítsák a Beatlest, megleljenek egy táskányi pénzt, két testvér pedig újra egymásra találjon.

