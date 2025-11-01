bad boysfilmtvluc bessonnekrológ
Kultúra

Meghalt Tchéky Karyo, a Nikita, a Bad Boys és a GoldenEye színésze

Loic VENANCE / AFP
24.hu
2025. 11. 01. 06:54
Loic VENANCE / AFP

Hetvenkét éves korában, rákos megbetegedésben elhunyt Tchéky Karyo török származású francia színész. A hírt családja közölte az AFP hírügynökséggel, írja a Deadline.

Karyo Isztambulban született Baruh Djaki Karyo néven. Gyerek volt még, amikor családja Franciaországba költözött, ott változtatott nevet, és a hetvenes évektől kezdve játszott a párizsi színpadokon. Filmekben viszonylag későn, harmincéves kora körül kezdett szerepelni, de a nyolcvanas években már folyamatosan kapott szerepeket.

1990-ben mutatták be Luc Besson nagy sikerű akciófilmjét, a Nikitát, amelyben Anne Parillaud oldalán játszott. Ezután a tengerentúlon is felfedezték, folyamatosan hívták hollywoodi filmekbe, főleg, ha francia gonosztevőket kellett eljátszani. Így tűnt fel az 1492 – A Paradicsom meghódításában, a Bad Boys – Mire jók a rosszfiúk?-ban, az Aranyszem című James Bond-filmben és a Mel Gibson-féle A hazafiban is.

5 fotó

Eközben Franciaországban is rendszeresen dolgozott: Magyarországon is sokan látták egyik leghíresebb szerepében, Nostradamusként, Luc Bessonnal pedig a Jeanne d’Arc – Az orléans-i szűzben forgatott újra.

Az utóbbi években is folyamatosan játszott filmekben és tévésorozatokban, idén is mutatták be filmjét.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Halálra gázolt egy embert a Nyírség InterCity
Egykor diadalok, most botrányok: az aranyaktól arcszétveréses fenyegetésig süllyedt a román torna
Ezzel a technikával másodpercek alatt el tud aludni, állítja egy influenszer
Hétezer euróért eladtak egy román csecsemőt, a szülők autót vettek a pénzből
Trump: Orbán Viktor mentességet kért az orosz szankciók alól, nem adtuk meg
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik