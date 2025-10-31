Mostantól a Sagrada Família a világ legmagasabb temploma, de még mindig nincs kész

Elérte a legmagasabb pontját a barcelonai Sagrada Família-, azaz Szent Család-templom, Antoni Gaudí élete fő műve, ami immár száznegyvenhárom éve, 1882 óta épül

A spanyol építészeti ikon ezzel átvette a világ legmagasabb templomának címét, hiszen 138 centiméterrel megelőzte az eddigi csúcstartó ulmi nagytemplomot (161,53 m) – írja a Guardian.

A rövid ideig (1890-1901) a világ legmagasabb épületének számító németországi templom története sem volt egyszerűbb, hiszen annak 1377-as alapkőletétele után ötszáztizenhárom évre volt szükség, hogy elérje a végleges arcát, noha 1405-től katolikus misékre, 1530-tól pedig evangélikus istentiszteletekre igyekvők töltötték meg a padsorait.

A Sagrada Família a toronyrész helyére emelésével még mindig nincs teljesen készen, hiszen a szentté avatás felé tartó Gaudí művének 172 méterrel a járókelők fölé nyújtózó csúcsa, homlokzatdíszei egy része, valamint belsőépítészetének számos eleme továbbra sem készült el, így egy évtizedre még szükség lehet a munkák lezárásához.