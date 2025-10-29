karácsony gergelygyörgy péterbúcsú
„Isten nyugosztaljon, barátom” – Karácsony Gergely is búcsúzik György Pétertől

Varga Jennifer / 24.hu
admin Ács Anna Mária
2025. 10. 29. 15:36
Varga Jennifer / 24.hu

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, 71 éves korában meghalt György Péter író, esztéta, az ELTE oktatója. Most Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely búcsúzott tőle Facebook-poszt formájában.

Elment egy nagy gondolkodó, egy óriás humanista, egy kérlelhetetlen demokrata, a műveltség eszményének akkurátus őrzője, elment a barátom

– áll a bejegyzés elején.

A főpolgármester soraiban méltatta az esztéta hatalmas tudását, igazságérzetét, valamint a jósághoz és az emberi méltóság melletti kiálláshoz való ragaszkodását. Kifejezte, szerinte Györgynél senki nem tett többet a magyar kulturális emlékezet akkurátus megőrzéséért.

Mostantól, György Péter nélkül, megint nehezebb lesz őrizni és ápolni a kultúrát, visszautasítani a megvetettséget. Itt maradnak velünk örökké az írásai, de nagyon fognak hiányozni a szavai. Isten nyugosztaljon, barátom.

– zárja bejegyzését Karácsony.

