Guillermo del Toro az MI a filmjeiben való használatáról: „Inkább meghalok”

Az NPR-nek adott nemrég interjút Guillermo del Toro, a beszélgetésben pedig többek közt a mesterséges intelligencia térhódításáról is szó esett.

A rendező arról beszélt, hogy nem szeretne foglalkozni az MI-vel, a generatív mesterséges intelligenciárval pedig pláne nem.

Nem érdekel. És nem is fog érdekelni

– mondta, majd hozzátette:

Hatvanegy éves vagyok, és remélem, hogy egészen addig hidegen hagy majd, amíg élek. A minap valaki írt nekem egy e-mailt, amiben azt kérdezte, hogy „hogy állsz az MI-vel?” A válaszom nagyon rövid volt. Annyit írtam, hogy „inkább meghalok”.

A rendező ezután árnyalta a véleményét, hiszen kifejtette: nem maga a technológia jelenti a veszélyt, hanem a természetes butaság, ami az MI rossz haználatához vezethet.

Az interjúban az egyre nagyobb méreteket öltő MI-őrületet többször is a Netflixen november 7-én bemutatkozó Frankenstein-sorozatának címszereplőjéhez hasonlította, mivel a két dolognak igenis van köze egymáshoz:

Azt akartam, hogy Victor Frankenstein arroganciája bizonyos szempontból hasonlítson a tech bro-kéra,

azaz a sztereotipikus programozókéra, akik sokszor toxikusak, és túlértékelik a saját képességeiket.

Frankenstein del Toro szerint

egyfajta vak ember, aki a következmények figyelembevétele nélkül hoz létre valamit,

ez pedig nyilvánvalóan nem vezet jóra.

Szerintem meg kell állnunk egy pillanatra, és átgondolnunk, merre tartunk

– összegezett.