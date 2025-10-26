Guillermo del Toro az MI a filmjeiben való használatáról: „Inkább meghalok”

Az NPR-nek adott nemrég interjút Guillermo del Toro, a beszélgetésben pedig többek közt a mesterséges intelligencia térhódításáról is szó esett.
A rendező arról beszélt, hogy nem szeretne foglalkozni az MI-vel, a generatív mesterséges intelligenciárval pedig pláne nem.
Nem érdekel. És nem is fog érdekelni
– mondta, majd hozzátette:
Hatvanegy éves vagyok, és remélem, hogy egészen addig hidegen hagy majd, amíg élek. A minap valaki írt nekem egy e-mailt, amiben azt kérdezte, hogy „hogy állsz az MI-vel?” A válaszom nagyon rövid volt. Annyit írtam, hogy „inkább meghalok”.
A rendező ezután árnyalta a véleményét, hiszen kifejtette: nem maga a technológia jelenti a veszélyt, hanem a természetes butaság, ami az MI rossz haználatához vezethet.
Az interjúban az egyre nagyobb méreteket öltő MI-őrületet többször is a Netflixen november 7-én bemutatkozó Frankenstein-sorozatának címszereplőjéhez hasonlította, mivel a két dolognak igenis van köze egymáshoz:
Azt akartam, hogy Victor Frankenstein arroganciája bizonyos szempontból hasonlítson a tech bro-kéra,
azaz a sztereotipikus programozókéra, akik sokszor toxikusak, és túlértékelik a saját képességeiket.
Frankenstein del Toro szerint
egyfajta vak ember, aki a következmények figyelembevétele nélkül hoz létre valamit,
ez pedig nyilvánvalóan nem vezet jóra.
Szerintem meg kell állnunk egy pillanatra, és átgondolnunk, merre tartunk
– összegezett.