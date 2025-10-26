A forradalom leverése után fél évvel, titokban született meg az ország első 56-os emlékműve

Meglepő történelmi tényről számolt be az 1956-os forradalom kitörésének évfordulóján a nyugat.hu, ami cikkében az ország első, az eseményeknek állított emlékművet mutatta be.

A cikk rámutat: a szombathelyi Kámoni Arborétumban lévő emlékhelyet Bánó István erdőmérnök ötvennégy malonyai tujából hozta létre, a csoportba rendezésükkel egyértelműen emlékeztetve a dátumra, hiszen az egymáshoz közeli foltokban 1, 9, 5, 6, 10, illetve 23 növényt helyezett el.

A Labirintusnak nevezett kertépítészeti kompozíció titkára végül nem derült fény, a mérnök pedig megúszta az ellenkező esetben minden bizonnyal rá váró börtönbüntetést.

A titkot sokáig csak néhány tucatnyian ismerték – írja a lap, ami szerint az emberek minden évben, október 23-én csak sétáltak, illetve leveleket gyűjtöttek a környéken, meg-megállva a Bánó által ültetett, magyarul életfaként is emlegetett Thuja occidentalis Malonyanáknál.

A helyszínen 2003-ban emléktáblát is avattak, amin egyértleműen látszik a tuják rendezőelve:

Az eredetileg ültetett növények száma az évtizedek során egyre csak csökkent, hiszen 2021-ben már csak huszonöt eredeti állt közülük, az arborétum azonban igyekszeik pótolni az elpusztult egyedeket.