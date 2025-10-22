Még hogy a köztévén nem lehet Mészáros-idézettel vagy alsónadrágba kerülő csillámporral poénkodni

Azt beszélik címmel hiánypótló műsor érkezett a Duna TV-re azoknak, akiket érdekel, miért idegesítik Kovács Áront a fóbiák, mit gondol Pásztor Anna a párhuzamos univerzumokról, hogyan tudta meg Ujvári Zoltán Szilveszter, hogy mit jelent a FOMO, vagy hol élt Náray Erika a négy előző életében.

Aki esetleg nem tudja, kik ezek az emberek, vagy nem szórakozik különösebben jól azokon a műsorokon, amikben saját hangjukat kedvelő celebritások csevegnek idegesítően vicceskedve kevéssé mélyenszántó témákról, annak viszont nem tudjuk jó szívvel ajánlani a köztévé új formátumát.

A Heti Hetes koncepciójára gyanúsan hasonlító Azt beszélikben Mészáros Ibolya színművész műsorvezetésével minden adásban egy állandó vendégcsapat négy tagja beszélget egy ívelt asztalnál. Aktuális hírek helyett ezúttal a beharangozó szerint „a hét legfontosabb és legérdekesebb közösségi média tartalmait” dolgozzák fel „jókedélyű stílusban”. Közösségi médiáról ennek ellenére kevés szó esik a műsorban, kurrens témák pedig szinte egyáltalán nem vetődnek fel: Mészáros ugyan időről időre mutogat a vendégeinek egy-egy videót, ezek azonban körülbelül annyira aktuálisak és relevánsak, mint azok a tartalmak, amiket az ember idősebb rokonai szoktak megosztani a Facebook-oldalukon.

Vannak például beöltöztetett állatok, csodálatos történetek hétköznapi jótevőkről, vagy egy gyümölcsfóbiás influenszer, aki sírva gyümölcsöket eszik. De előkerül egy 2017-es eset is, amikor egy mexikói nő szandálban lefutott és megnyert egy ultramaratont. Alapvetően azonban nem a videókon van a hangsúly, Mészáros inkább azzal tölti a műsoridőt, hogy vendégeit – színészeket, műsorvezetőket, zenészeket és a formátum állandó szakértőjét, F. Takács István pszichológust – igyekszik rávenni, hogy osszanak meg egy-két személyes anekdotát vagy velős gondolatot:

Melyik celeb állat lennétek szívesen, és mit posztolnátok?

– hangzik például az egyik kérdés. A kialakuló beszélgetések is hasonló szinten mozognak. Na jó, ez nem teljesen igaz: a nyitóepizódban Pásztor Anna váratlanul elkezd az idő linearitásáról és a kvantumfizikáról beszélni, nemsokára pedig arra jutnak, hogy nem zárható ki a párhuzamos dimenziók létezése. Az első három részben azonban ez marad az egyetlen tudományos felvetés.

A Heti Hetes-féle nyílt politizálást is messzire elkerülik. A közéleti szempontból legfűtöttebb mondat akkor hangzik el, amikor Kovács Áron arról mesél, hogy egy Balaton átúszás után megkérdezett egy csuromvizes „bikinis kislányt”, aki a déli parton stoppolt, hogy hogy került oda.