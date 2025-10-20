„Az egész világ érez egy bonyolult sötétséget” – Krasznahorkai fordítóit kérdeztük az író világsikeréről és végeérhetetlen mondatairól

Miután a Svéd Akadéma bejelentette, hogy idén Krasznahorkai László kapja az irodalmi Nobel-díjat, a gratulációk – teljesen megérdemelten – özönleni kezdtek a külföldön is egyre nagyobb olvasótáborral rendelkező író felé. Az egész magyar irodalom számára hatalmas presztízsnövekedést hozó siker azonban aligha állhatott volna elő a műfordítók nélkül, akik az elmúlt évtizedekben állhatatos munkával ültették át Krasznahorkai legendásan hosszú mondatait a világ különböző nyelveire (persze az ő munkájukról amúgy is gyakran megfeledkezik a szerzőkre fixált közvélemény, így előremutató kezdeményezés, hogy itthon is egyre gyakrabban ráírják a fordítók nevét is a könyvborítókra). Erre a vetületre hívta fel a figyelmet a Műfordítók Egyesülete is a Nobelt követő Facebook-posztban, amelyben nemcsak meggratulálták Krasznahorkai fordítóit, de név szerint fel is sorolták őket.

Éljen a nemzetközi világirodalom, éljenek a műfordítók!

– szólt a mottónak is beillő felkiáltás. A második magyar irodalmi Nobelt követően megkérdeztük Krasznahorkai több fordítóját, hogy számítottak-e az elismerésre, illetve, mi okozta a legnagyobb kihívást számukra a szerző műveiben.

„Hallottam, hogy már szerepelt néhány Nobel-listán. Régebben, 2015-ben, megnyerte az angol Nemzetközi Booker-díjat, szóval volt már neki nemzetközi híre” – válaszolta a 24.hu-nak George Szirtes, aki többek között a Sátántangót fordította angolra. Hozzátette, hogy váltottak azóta emailt „Lacival”, akinek mostanában már nem ő fordítja angolra a műveit, hanem Ottilie Mulzet és John Batiki. Számára a legnehezebb feladat fordítóként Az ellenállás melankóliájának első bekezdése volt. „Azután meg lehetett szokni a struktúrát, ritmust és hangnemet. A zenét. Az igazi nagy zenét. Vannak sokkal hosszabb mondatok, például Az utolsó farkasban. Elég fárasztó munka az egész, de ha már megvan a sejtett zene, a többi minden egy kicsit könnyebb.”

És hogy mivel váltak Krasznahorkai sok tekintetben kelet-közép-európai léttapasztalatot megragadó művei világszinten is ennyire magukkal ragadóvá? Szirtes szerint azért,