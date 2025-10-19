Meghalt Ágh István

87 éves korában elhunyt Ágh István, Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja – közölte a debreceni Alföld folyóirat. A Litera.hu irodalmi portál pályatársakra hivatkozva közölte a gyárszírt.

Ágh István 1938. március 24-én született Felsőiszkázon, parasztcsaládban, Nagy István néven. az Ágh írói nevet, melyet 1958-tól használ, 1968-ban vette fel hivatalosan. Bátyja Nagy László költő, a huszadik századi magyar költészet klasszikusa.

Iskoláit szülőfalujában kezdte, majd Tapolcán járt gimnáziumba, Budapesten pedig elvégezte az ELTE BTK magyar–könyvtár szakát. 1961-ben kézbe vette diplomáját, megnősült, és könyvtárosként kezdett dolgozni az építők szakszervezetében. Két év után a Népművelési Intézethez szerződött, ahol 1969-ig dolgozott ugyancsak könyvtárosként. Ez időben, szintén két éven át volt a Munka című folyóirat kulturális rovatának vezetője. 1975-ben az Új Írás versrovat-vezetőjeként folytatta szerkesztői tevékenységét, mindeközben a Magyar Nemzet szerződéses munkatársaként irodalmi publicisztikákat írt, majd 1997-től a Hitel munkatársaként dolgozott. A közbeeső időszakokban szellemi szabadfoglalkozású íróként töltötte. A Hetek költői csoportosulás tagjaként tartják számon.