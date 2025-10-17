Coppola, Scorsese és Natalie Portman között kapott helyet Szabó István a mozi szülővárosában

A mozi szülővárosában, Lyonban a napokban ünnepélyesen felavatták Szabó István emléktábláját a Lumière Intézet legendás „Mur des cinéastes”, a Filmesek fala elnevezésű emlékhelyén. Ezzel a világhírű, Oscar-díjas magyar rendező neve olyan alkotók sorába került, mint Akira Kurosawa, Francis Ford Coppola, Clint Eastwood, Wes Anderson, Pedro Almodóvar vagy Martin Scorsese – írja a Nemzeti Filmintézet közleménye.

Jelenleg is tart a Lumière Fesztivál Lyonban Szabó István személyes részvételével. A „Mur des cinéastes” a Lumière Intézet parkjának utcafrontján, az ikonikus Első film utcájában (Rue du Premier-Film) található. 1982 óta bronz emléktáblákat helyeznek el rajta, hogy megörökítsék mindazokat a nagy filmes személyiségeket, akik az Intézet vendégeként jártak Lyonban. A helyet a „lyoni Walk of Fame”-ként jegyzik, zarándokhelyként a filmművészet rajongói számára. A magyar alkotók közül eddig Tóth Endre (André de Toth) és Nemes Jeles László kapott emléktáblát.

Idén a fesztivál filmvására Magyarországot választotta díszvendégül, középpontba állítva Szabó István sokrétű életművét. A fesztivál közönsége három újonnan restaurált Szabó-filmet láthatott a rendező személyes bevezetésével, aki mesterkurzust is tartott a szakmabeliek és a nagyközönség számára.