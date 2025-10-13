Keira Knightley a J. K. Rowling-botrányról: Fogalmam sem volt róla

Keira Knightley magyarázkodni kényszerült azt követően, hogy szerepet kapott az új Harry Potter hangoskönyvben. A színésznő ebben Dolores Umbridge karakterének adja a hangját. A Decider a legújabb filmje, A nő a tízes kabinból című film kapcsán beszélgetett a színésznővel, és rákérdeztek arra, mit gondol a J. K. Rowling miatt a Potter-franchise-t körülvevő bojkottról, tudatában volt-e ennek, amikor elvállalta a szerepet.

Fogalmam sem volt róla. Sajnálom. Azt gondolom, hogy egy olyan korban élünk, amikor ki kell találnunk hogyan férjünk meg egymás mellett, nem igaz? Ahányan vagyunk, annyi véleményünk van. Abban reménykedem, hogy ezt el tudjuk mind fogadni

– válaszolt a színésznő.

Rowlingtól az utóbbi években sokan elhatárolódtak transzfóbnak vélt kijelentései miatt, Daniel Radcliffe és Emma Watson például nyilvánosan bírálta az írónőt. Ez utóbbi nemrég meglepően kedvesen nyilatkozott Rowlingról, ám az írónő ennek ellenére keményen beleállt a színésznőbe.

