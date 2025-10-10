Jön a Minecraft-film folytatása, már a premierdátum is megvan

A Warner Bros és a Legendary bejelentette, hogy készül az Egy Minecraft-film második része – írja a Hollywood Reporter.

A történetről egyelőre nem sokat tudni, az viszont kiderült, hogy a film a tervek szerint 2027. július 23-án érkezik meg a tengerentúli mozikba, ami azt jelenti, hogy nagy nap lesz ez a mozitörténelemben: ekkor debütál ugyanis a második Simpsons-film is.

A videojáték-adaptáció év elején óriási sikert aratott, világszerte 957,8 millió dolláros bevételt hozott (nálunk is elég nagy sikerrel vetítették) – ez az év harmadik legmagasabb bevételt hozó filmje, a kínai, meglepetéssikert hozó Ne Zha 2 és az élőszereplős Lilo és Stitch után.

A rendezői székbe Jared Hess tér vissza, aki Chris Gallettával, az eredeti forgatókönyv egyik írójával közösen készíti a forgatókönyvet. A producerek között lesz többek között Jason Momoa is, aki az első film egyik főszereplője volt.