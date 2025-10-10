egy minecraft filmfilmtvjason momoaminecraft
Kultúra

Jön a Minecraft-film folytatása, már a premierdátum is megvan

24.hu
2025. 10. 10. 12:51

A Warner Bros és a Legendary bejelentette, hogy készül az Egy Minecraft-film második része – írja a Hollywood Reporter.

A történetről egyelőre nem sokat tudni, az viszont kiderült, hogy a film a tervek szerint 2027. július 23-án érkezik meg a tengerentúli mozikba, ami azt jelenti, hogy nagy nap lesz ez a mozitörténelemben: ekkor debütál ugyanis a második Simpsons-film is.

A videojáték-adaptáció év elején óriási sikert aratott, világszerte 957,8 millió dolláros bevételt hozott (nálunk is elég nagy sikerrel vetítették) – ez az év harmadik legmagasabb bevételt hozó filmje, a kínai, meglepetéssikert hozó Ne Zha 2 és az élőszereplős Lilo és Stitch után.

A rendezői székbe Jared Hess tér vissza, aki Chris Gallettával, az eredeti forgatókönyv egyik írójával közösen készíti a forgatókönyvet. A producerek között lesz többek között Jason Momoa is, aki az első film egyik főszereplője volt.

Kapcsolódó
A YouTube-tól a pornón át a mozitermekig – így hódította meg a Minecraft a világot
Minden országban vannak játékosai, még az Antarktiszon és a Vatikánban is. De mi ez a furcsa kockás videójáték, amivel lassan tizenöt éve játszanak milliónyian? És miért őrülnek meg a tinédzserek a belőle készült mozifilmen?

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Katzenbach-gyilkosság: Években mérhető hosszabb fegyházbüntetést kért a fellebbviteli főügyészség Curtis testvérére és társaira
Videón, ahogy elhagyja a woltos táskáját és meglép a rendőrök elől egy motoros futár
Takács Péter bocsánatot kért az osztrák mentőkkel kapcsolatos kijelentései miatt
Nagyon megdrágult a temetkezés
Simor András: A magyar gazdaság zsákutcában van
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik