November elején jön az erdélyi foci ikonja, Bölöni László életét bemutató film, itt az előzetese

A Bölöni – Az erdélyi legenda címmel a BEK-győztes, 102-szeres válogatott labdarúgó, a Cristiano Ronaldót, Axel Witset-et, Raphael Varane-t, Ricardo Quaresmát és Petr Cech-et is felfedező edző, Bölöni László életét bemutató dokumentumfilm a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült.

Bölöni Lászlót méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet legendájának, hiszen Puskás Ferenc mellett, az egyetlen magyar labdarúgóként emelhette magasba a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, mindezt ráadásul a román kirakatcsapat a Steaua Bukarest játékosaként. Nemcsak játékosként, edzőként is maradandót alkotott.

A futballtörténelem mai legendái közül játékosa volt: Cristiano Ronaldo, Axel Witsel, Raphael Varane, Ricardo Quaresma vagy Petr Cech.

A dokumentumfilm egy varázslatos utazás történelmi korszakokon és Európán keresztül, miközben világsztárok, román és magyar labdarúgólegendák és történelmi személyek idéznek meg egy határokat és lehetetlent nem ismerő futballegyéniséget – olvasható az NFI sajtóközleményében, ami hozzáteszi: Bölöninemcsak sportolóként, de emberként is példaértékű, hiszen aktív labdarúgóként elvégezte az orvosi egyetemet és fogorvosként is dolgozott, miközben úgy vált Románia egyik legnagyobb sportikonjává, hogy közben mindvégig megmaradt magyarnak.

A film Bölöni László még nem publikált önéletrajzára, európai, magyarországi és romániai archív anyagokra támaszkodik, emellett sok világhírű személyt felsorakoztat, mint a médiában három évtizede nem nyilatkozó Valentin Ceaușescu, a néhai román kommunista diktátor fia, a Steaua Bukarest egykori patrónusa, vagy Mircea Dinescu, a 1989-es román forradalom ikonikus alakja. A román legendák, mint Helmuth Duckadam vagy Georghe Hagi mellett Magyarországról a Ferencváros legendája, Nyilasi Tibor vagy a Honvéd csatárikonja, Kovács Kálmán is megszólal.

A dokumentumfilm Dr. Kollarik Tamás rendező, egyetemi tanár, tucatnyi könyv szerzőjének ötlete alapján készült, társrendezője Szabó Attila sokszorosan elismert erdélyi alkotó, producere pedig dr. Novák Tamás. A munkában szakértőként közreműködött Szöllősi György. A Bölöni – Az erdélyi legenda operatőr-vágója Antal-Demes Szabolcs, zeneszerzője Pacsay Attila.

A dokumentumfilm a Nemzeti Filmintézet és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával készült, forgalmazója az Uránia Film.

A Bölöni exkluzív, közönségtalálkozóval egybekötött bemutatóját Bölöni László születési helyén, Marosvásárhelyen október 20-án, a Kultúrpalotában tartják, november 6-tól pedig a magyarországi mozikban is látható lesz.