Meghalt Jilly Cooper, a Riválisok szerzője

Otthonában elesett és meghalt Jilly Cooper, számos bestseller szerzője. A nagy sikerű brit sikerű írónőt szókimondó regényei tették híressé, amelyek a gazdag vidéki elit botrányait és szexuális életét mutatták be – ebbe a vonulatba tartozott többek között az 1985-ben megjelent Lovasok, majd a pár évvel később érkező folytatás, a Riválisok, illetve a Póló című regény is (ezek magyar fordításban is elérhetők).Coopert méltatták merész történetvezetéséékért és azért, ahogyan kritikát gyakorolt a brit osztályrendszerrel szemben – mindezt a nőcsábász díjugrató, Rupert Campbell-Black karakterén keresztül.

A Riválisokból tavaly a Disney+ készített sorozatot, az eredeti regényből a BBC szerint csak az Egyesült Királyságban több mint 11 millió példányt adtak el.

Anya az életünk ragyogó fénye volt. Szeretete családja és barátai iránt határtalan volt. Váratlan halála teljes sokként ért bennünket. Rendkívül büszkék vagyunk mindarra, amit élete során elért, és el sem tudjuk képzelni az életet anélkül a ragályos mosoly és nevetés nélkül, amely mindig körülvette őt

– írták gyerekei, Felix és Emily, a közösen kiadott közleményükben.