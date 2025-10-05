együtthorrorfilmtvfilmkritika
Annyira összecuppant a párjával, hogy szex után sem tudták szétválasztani a testüket

Kránicz Bence
2025. 10. 05. 18:41
Vajon baj-e, ha összeolvad az életünk a partnerünk életével? Mozikban az idei Sundance fesztivál nagy sikert aratott párkapcsolati horrorja, az Együtt. Randifilmnek ideális, de túl tiszta ahhoz képest, mennyi véres sebet mutogatnak benne. Kritika.

A kutyák nem azok, aminek látszanak.

Akkor sem voltak már azok, amikor egy gyönyörű farkaskutyát – gyönyörű farkaskutyának látszó valamit – üldöztek a dühös norvégok több mint negyven évvel ezelőtt, az antarktiszi örök télben. És nem azok most sem, amikor két állat lemászik egy föld alatti barlangba, és más állapotban térnek vissza.

John Carpenter klasszikus sci-fi horrorját, A dolgot és Michael Shanks új párkapcsolati rémfilmjét, az Együttet a kutyának látszó nem-kutyák kapcsolják össze egymással, valamint a rendezők és maszkmestereik kitartó érdeklődése a bizarr módon átalakuló testek iránt.

De ne szaladjunk ennyire előre! Millie-nek és Timnek, az Együtt hőseinek a történet elején nem a testük alakul át, hanem a kapcsolatuk. Fáradtabb lett, kopottabb, unalmasabb. Ez már a film kezdete előtt megtörtént valamikor, most inkább próbálják menteni a menthetőt. A nagyvárosból vidékre költöznek, mert Millie ott kezd el dolgozni egy iskolában. A jól fizető, vidéki tanári munka motívuma máris mutatja, hogy fantasztikus műfajú filmet nézünk, pedig az igazán különös dolgok csak ezután kezdődnek. Tim és Millie, miként a felütésben látható kutyák, a barlangban kötnek ki rosszul sikerült erdei kirándulásuk végén. Ha kijutnak, az ő életük sem folytatódhat ugyanúgy.

