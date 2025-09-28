meryl streepanna wintourtalálkozásaz ördög pradát visel 2
Kultúra

Anna Wintour meglátogatta Meryl Streepet Az ördög Pradát visel 2 forgatásán

Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP
24.hu
2025. 09. 28. 11:31
Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP
Vouge rettegett nagyasszonya találkozott a róla mintázott Miranda Priestlyvel.

Csaknem húsz év után kap folytatást a divatiparban játszódó 2006-os film, Az ördög Pradát visel, amely elsőrorban Meryl Streep alakítotása miatt lett emlékezetes, a borzalmasan nagyképű és alkalmazottait lenéző divatlap-főszerkesztőként, Miranda Priestlyként. Azt lehetett tudni, hogy Priestly alakját annak idején a rettegett Vouge-főszerekesztőről, Anna Wintourról mintázták, az azonban csak mostanában derült ki egyértelműen, hogy Wintour mit gondol a filmről: kedveli, mint azt elárulta egy podcastban. Most ennek újabb jelét adta, ugyanis beugrott a második rész milánói forgatására – épp divatbemutató jelenetét vették fel –, ahol a Priestlynek öltözött Meryl Streeppel és a szerepéhez szintén visszatérő Stanley Tuccival is beszélgettek egy jót a backstage-ben.

A Vouge Instagramján egy rövid videót is megosztottak a találkozásról. Streep (Priestly) és Wintour szívélyesen üdvözli egymást, a színésznő pedig azt is bevallja a hitetlenkedő divatmogulnak, hogy ez élete első divatbemutatója.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vogue (@voguemagazine)


Wintour amúgy épp nemrég köszönt le negyven év után a Vouge főszerkesztői posztjáról, az ott töltött idejéről ebben a cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó
„Félek tőle. Mindenki fél tőle” – ilyen embernek látják Anna Wintourt, a Vogue frissen lemondott főszerkesztőjét
A Vogue magazin közel négy évtized után lemondott főszerkesztője soha nem cáfolta a róla szóló rosszindulatú pletykákat, mi több, azt mondta, mind igazak. Portré a divat kegyetlen istenéről, akinek a mai napig világsztárok küzdenek a kegyeiért.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter a Fideszben csalódott nyugdíjasokkal találkozott
Oroszország nehézbombázókat is bevetett az intenzív éjszakai támadások során
Lánykérés történt az X-Faktor színpadán
Új polgármestert keres három település
Rogán Antal elmondta, miért nem tapsolt Semjén Zsolt parlamenti felszólalása után
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik