Mindig kerülte a kérdést, de Anna Wintour most elmondta, mit gondol Az ördög Pradát viselről

2025. 09. 10. 07:50
Róla mintázták a toxikus és szigorú filmbéli főszerkesztő, Miranda Priestly karakterét. Őt egyébként Meryl Streep játszotta.

Az ördög Pradát visel című film nem mai darab, 2006-ban készült, de kultikus darabbá nemesedett az évek során, leginkább Meryl Streep fergeteges alakítása miatt, ahogy megformálta a borzalmasan nagyképű és alkalmazottait lenéző divatújság főszerkesztőjét, Miranda Priestlyt.

A múltban, amikor Anna Wintourt, a Vogue nemrég négy évtized után leköszönő főszerkesztőjét megkérdezték Priestlyről, a karakter egyik legtöbbet idézett mondatával válaszolt az újságíróknak: „Kérlek, untass másokat a kérdéseiddel”.

Nem véletlenül kerülte Wintour ezeket a kérdéseket, hiszen a film alapjául szolgáló novella szerzője, Lauren Weisberger Wintourról mintázta Priestlyt, hiszen évekig volt előbbi személyi asszisztense a Vogue-nál.

Wintour most meglepően sokat beszélt a filmről egy podcastműsorban:

Prada-ruhában mentem a premierre, és fogalmam sem volt, miről fog szólni a film. A divatvilág nagyon kedvesen aggódott értem a film miatt, hogy valamiféle negatív színben fognak benne ábrázolni. Egy karikatúra volt. Először is, Meryl Streep játszotta a főszerepet, ami fantasztikus. Aztán megnéztem a filmet, és nagyon élvezetesnek találtam. Nagyon vicces volt.

Wintour elárulta, hogy a mai napig sokat beszélget a filmről Miuccia Pradával, a híres olasz divatház vezető tervezőjével és alapítójának, Mario Pradának az unokájával.

Azt szoktam mondani neki: »Hát, a film nagyon jót tett neked!« El lehet képzelni, ilyenkor mit válaszol vissza…

Wintour az elmúlt két évtizedet azzal töltötte, hogy amennyire csak tudta, kerülte Az ördög Pradát visellel kapcsolatos kérdéseket, tavaly a BBC-nek például rá jellemző módon azt nyilatkozta, hogy „a közönség és az engem kedvelő emberek dönthetik el, van-e bármilyen hasonlóság köztem és Miranda Priestly között”.

Az biztos, hogy idén folytatást kap a film: Streep, Emily Blunt és Anne Hathaway visszatérnek. David Frankel, aki az első filmet rendezte, ugyancsak munkába áll.

Wintourról és a Vogue-nál végzett munkájáról ebben a cikkben írtunk terjedelmesebben:

