Kultúra

Jennifer Lawrence: Gázában népirtás zajlik és ez elfogadhatatlan

Bertrand GUAY / AFP
admin Ács Anna Mária
2025. 09. 26. 16:03
Bertrand GUAY / AFP
Az Éhezők viadala és a Vörös veréb színésznője kendőzetlenül mondta el a véleményét az izraeli-palesztin konfliktusról és az amerikai politikáról.

A San Sebastián-i Nemzetközi Filmfesztivál sajtótájékoztatóján beszélt Jennifer Lawrence az izraeli-palesztin konfliktusról és az Amerikában jelenleg uralkodó politikai légkörről a Variety értesülései szerint. Az Oscar-díjas színésznőt már többször kérdezték a gázai helyzetet illetően, most azonban félre nem érthetően elmondta, mit gondol.

Ami történik, az egyszerű népirtás és ez elfogadhatatlan. Nemcsak a saját gyermekeimet féltem, hanem mindannyiunkét

– válaszolta a színésznő a Palesztinával kapcsolatos kérdésekre.

Hozzátette, az is rendkívül elszomorítja, hogy a jelenleg az Egyesült Államokban uralkodó tiszteletlenséggel átitatott közbeszéd lesz az új normális a fiatalabb generáció számára.

Azoknak, akik most töltötték be a 18-at és már szavazhatnak, teljességgel megszokott lesz az, hogy a politikából hiányzik mindennemű integritás és empátia, a politikusok pedig természetükből fakadóan hazudnak

– fakadt ki Lawrence.

Viszont arra is emlékeztette az újságírókat, hogy ne művészektől és hírességektől várják a megoldást a világ nagy problémáira. Elmondta, a szíve szakad meg, de nem tud olyat mondani, ami javítana a globális állapotokon. Azonban azt is kiemelte, sokan – köztük ő is – azért nem mernek bővebben nyilatkozni a hasonló vitás és megosztó kérdésekben, mert attól félnek, a mondandójukat politikai célokra használják majd fel. Hozzátette, szerinte az embereknek nem a művészeken kéne számon kérniük a valós felelősök tetteit, hanem megnézni, mit tehetnek ők maguk az adott szituációban.

