A Pokémon főcímdalával osztott meg ICE-razziákról készült videómontázst az amerikai Belbiztonsági Minisztérium

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma összetűzésbe keveredett a Pokémon Company-val, miután a rajzfilm főcímdalával osztottak meg egy videómontázst az X-en, amiben az ICE (az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala) emberei által végrehajtott letartóztatások felvételei szerepelnek – írja a The Hollywood Reporter.

A poénosnak szánt videó nem áll meg az ebben a kontextusban egyértelműen gúnyos áthallásokkal rendelkező főcímdal szerepeltetésénél.

A montázs végén a Pokémon franchise-ból jól ismert, átszerkesztett játékkártyákon tűnnek fel a montázsban letartóztatott személyek arcképei.

A tartalom – amit mellesleg a Fehér Ház TikTok profilja is megosztott – gyorsan virális státuszba lépett és tömegek fejezték ki nemtetszésüket a sokak által extrémen sértőnek és ízléstelennek ítélt videó iránt.

El sem hiszem, hogy ezt tényleg a Belbiztonsági Minisztérium rakta fel. Micsoda időkben élünk

– írja egy kommentelő a YouTube-on.

Mint kiderült, a Pokémon Company egyáltalán nem adott engedélyt a levédetett tartalmaik ilyesfajta felhasználására. Egyelőre nem derült ki, a cég jogi útra viszi-e az ügyet, a közfelháborodást kiváltó videó pedig azóta is probléma nélkül elérhető az eredeti formájában.