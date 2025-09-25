pokémoniceamerikai belbiztonsági minisztériumfőcímdal
Kultúra

A Pokémon főcímdalával osztott meg ICE-razziákról készült videómontázst az amerikai Belbiztonsági Minisztérium

Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP
admin Ács Anna Mária
2025. 09. 25. 15:58
Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma összetűzésbe keveredett a Pokémon Company-val, miután a rajzfilm főcímdalával osztottak meg egy videómontázst az X-en, amiben az ICE (az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala) emberei által végrehajtott letartóztatások felvételei szerepelnek – írja a The Hollywood Reporter.

A poénosnak szánt videó nem áll meg az ebben a kontextusban egyértelműen gúnyos áthallásokkal rendelkező főcímdal szerepeltetésénél.

A montázs végén a Pokémon franchise-ból jól ismert, átszerkesztett játékkártyákon tűnnek fel a montázsban letartóztatott személyek arcképei.

A tartalom – amit mellesleg a Fehér Ház TikTok profilja is megosztott – gyorsan virális státuszba lépett és tömegek fejezték ki nemtetszésüket a sokak által extrémen sértőnek és ízléstelennek ítélt videó iránt.

El sem hiszem, hogy ezt tényleg a Belbiztonsági Minisztérium rakta fel. Micsoda időkben élünk

– írja egy kommentelő a YouTube-on.

Mint kiderült, a Pokémon Company egyáltalán nem adott engedélyt a levédetett tartalmaik ilyesfajta felhasználására. Egyelőre nem derült ki, a cég jogi útra viszi-e az ügyet, a közfelháborodást kiváltó videó pedig azóta is probléma nélkül elérhető az eredeti formájában.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Polgár Tünde: Akik ott ültök a Parlamentben, mind bűnösök vagytok!
A horvátok szerint hazudik a Mol, az Adria-vezeték el tudná látni Magyarországot és Szlovákiát
Megállított egy kamiont egy autós az M3-ason, majd beverte az ablakát – videó
Wáberer György: Aki nem önerőből gazdag, megtartani sem tudja a vagyont
Bese Gergő: Az AVH épületében felvázolták a lehetőségeimet: önmagam fejezem be az életem, vagy elhagyom az országot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik