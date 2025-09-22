Azahriah 2026-ban ismét Európa-turnéra indul

Újabb Európa-turnét hirdetett meg Azahriah 2026-ra; Prágában, Pozsonyban, Amszterdamban, Londonban, Münchenben és számos más európai városban is fellép.

A hazai zenei toplisták éléről kirobbanthatatlan énekes itthon október 17-én, 18-án és 19-én is teltházas koncertet ad majd a budapesti MVM Dome-ban, európai körútjára jövő márciusban indul. Azahriah nemrég egy új számmal is jelentkezett, amit Young Flyjal közösen készítettek, és aminek vemzavr! lett a címe. De nemrég megihlette Nagy Ferót is, aki egy rövid versikével emlékezett meg az énekesről és felemelkedéséről.

Az európai turné tervezett állomásai:

2026. március 6. Prága, Archa

2026. március 7. Pozsony, Majestic

2026. március 15. Zürich, Volkshaus

2026. március 16. Amsterdam, Melkweg

2026. március 18. London, O2 Forum

2026. március 20. Frankfurt, Zoom

2026. március 21. Stuttgart, LKA Longhorn

2026. március 23. München Backstage

2026. március 24. Bécs, Gasometer