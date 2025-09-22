azahriaheurópai turné
Azahriah 2026-ban ismét Európa-turnéra indul

Mohos Márton
24.hu
2025. 09. 22. 11:38
Mohos Márton

Újabb Európa-turnét hirdetett meg Azahriah 2026-ra; Prágában, Pozsonyban, Amszterdamban, Londonban, Münchenben és számos más  európai városban is fellép.

A hazai zenei toplisták éléről kirobbanthatatlan énekes itthon október 17-én, 18-án és 19-én is teltházas koncertet ad majd a budapesti MVM Dome-ban, európai körútjára jövő márciusban indul. Azahriah nemrég egy új számmal is jelentkezett, amit Young Flyjal közösen készítettek, és aminek vemzavr! lett a címe. De nemrég megihlette Nagy Ferót is, aki egy rövid versikével emlékezett meg az énekesről és felemelkedéséről.

Az európai turné tervezett állomásai:

2026. március 6. Prága, Archa
2026. március 7. Pozsony, Majestic
2026. március 15. Zürich, Volkshaus
2026. március 16. Amsterdam, Melkweg
2026. március 18. London, O2 Forum
2026. március 20. Frankfurt, Zoom
2026. március 21. Stuttgart, LKA Longhorn
2026. március 23. München Backstage
2026. március 24. Bécs, Gasometer

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

main insta: paulsonati (@azahriah_info) által megosztott bejegyzés

