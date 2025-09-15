muzsikaazahriahdesh
Kultúra

Még Billie Eilish sem tudja kirobbantani Azahriah-t a magyar toplisták éléről

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 09. 15. 13:06
Mohos Márton / 24.hu
YouTube-on és Spotify-on egyaránt ott van az élen.

Csupán öt külföldi előadó fért fel a magyarok húszas Spotify-toplistájára, míg a YouTube-on egyetlen világsztár sem került be az ország legkedveltebb énekesei közé – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) zenehallgatási szokásainkat elemző friss kutatásából, amely a YouTube és a Spotify 2024-es slágerlistáit vette alapul. A tanulmányból az is kitűnik, hogy az online térben népszerű előadók dalai egyre többször tűnnek fel a hazai rádiók kínálatában.

Tavaly is saját előadóit hallgatta legszívesebben hazánk internetes közönsége: Azahriah és DESH kirobbanthatatlan maradt a 2024-es zenei toplisták éléről, a magyarországi művészek így például itthon a Spotify világranglistáját vezető amerikai előadókat, Billie Eilisht és Sabrina Carpentert is maguk mögé tudták utasítani.

A zenei platform felhasználói világszerte az utóbbi énekesnő slágereit streamingelték a legtöbb, csaknem 6 milliárd alkalommal. Ugyanitt a legnépszerűbb világsláger Eilish Birds of a Feather című dala volt, csaknem 1,8 milliárd lejátszással – bár Carpenter Espresso című slágere ettől csupán 650 ezer streamingeléssel maradt le. A YouTube világranglistáján eközben globális szinten ROSÉ és Bruno Mars APT. című dala volt a legnépszerűbb dal, közel 1,4 milliárd lejátszással.

A Kárpát-medencére tekintve mindeközben az látható, hogy a magyarok körében már nem annyira népszerűek a külföldi előadók, mint korábban.

A leghallgatottabb énekes ezúttal is Azahriah volt: szóló számaival és több mint 50 millió lejátszással ő lett a Spotify magyarországi közönségének favoritja, de emellett három formációval is bekerült a top20-ba.

A listavezető énekes Desh-sel és Young Fly-jal közösen előadott Pannonia című dala 2024-ben mind a Spotify-on, mind a YouTube-on az ország leghallgatottabb slágere volt – a szerzeményt a hazai felhasználók a két platformon összesen több mint 35 millió alkalommal játszották le. A YouTube-on eközben Desh szólóban összesen 305 millió, Azahriah pedig 277 millió megtekintést ért el.

A külföldi előadók közül a Spotify magyarországi közönségkedvence Eilish volt: az amerikai énekesnő dalait a hazai felhasználók több mint 11 és fél milliószor játszották le, míg a YouTube itthoni közönsége a nem magyar előadók közül Eminem dalait hallgatta meg a legtöbbször – mintegy 38 és fél millió alkalommal. Az ország kedvenc külföldi slágere Spotify-on Artemas I like the way you kiss me című dala volt több mint 7 millió lejátszással, míg a YouTube-on csaknem 16 és fél millió megtekintéssel a Disturbed együttes The Sound of Silence című szerzeménye lett a listavezető külföldi sláger.

Az NMHH tanulmánya arra is rámutat, hogy az online térben népszerű előadók egyre többször jelennek meg a rádiók kínálatában is, de egyes művészek továbbra is jóval kevesebbszer szerepelnek a rádiók repertoárjában, mint amennyiszer azt az online platformok felhasználói elvárnák. A rádiós top20-ba például az internetes platformok népszerű előadói közül mindössze a Follow The Flow együttes került be, míg az online összesen 61 milliószor streamelt Azahriah „csak” 16 ezer alkalommal volt hallható a 144 adón a teljes év során – ezzel a rádiós toplista 24. helyét elfoglalva.

Az elemzés emlékeztet, hogy a rádiók megpróbálják ugyan követni a zenei ízlések változását, és törekszenek a népszerű slágerek műsorra tűzésére, az obszcén dalszövegek vagy a saját célközönségük eltérő ízlése miatt azonban gyakran előfordulhat, hogy egyes zeneműveket nem tesznek közzé, bármennyire is kedveltek azok egyébként online.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Leállások jönnek az MBH Banknál, az ATM-ek is megbénulnak
Élesedett a magyar-osztrák megállapodás a határon átnyúló mentésről
Sztárbox: Kamarás Iván padlóra került, Lakatos László technikai KO-val aratott győzelmet
Mészáros Lőrinc öccséé az a ház, amelyet a kormánypropaganda a Tisza alelnökének családjához próbált kötni
„Más országokban ezt a teljesítményt meg szokták köszönni, minket meg úgy söpörtek le, mint a piszkot”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik