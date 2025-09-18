csizmadia attilafesztiválországfilmmozi
Szájba spriccelt anyatej és drogbusz – megtudtuk, mi zajlik a fesztiválok színfalai mögött

2025. 09. 18.
Fátnómore? Plészbú? Prodidzsáj? Senkiháziak kezében van a popszakma! – visszhangzik a fejünkben a kétezres évek talán legemlékezetesebb reklámja. És valóban, Janklovics Péter flasztermonológja egy évről-évre visszatérő, újratermelődő lelkületet örökített meg szellemesen a fesztiválok állandó változásával kapcsolatban, ahol talán sokak számára nehéz elfogadni, hogy az adott esemény fölött átvette az uralmat az aktuális fiatalság. Most azonban kicsit visszatérhetünk a gyökerekhez, hiszen hazánk fesztiváljainak megálmodói végre együtt mesélik el a Fesztiválország című dokuban, hogyan is lett a magyar fiatalság elengedhetetlen kikapcsolódási formája a közös tombolás egy alternatív univerzumban.

A fesztiválok a bulizóknak szabadságot, a környékén lakóknak idegőrlő hangzavart, a pultosoknak pedig napokon át tartó talpalást jelent. Viszont azoknak, akik megálmodják őket, a fesztivál olyan, mint egy saját gyerek, akit nevelni, gondozni kell, majd örülni a sikerének – ahogy azt Müller Péter Sziámi találóan megfogalmazta.

Gyúrd össze ezeket a merőben eltérő perspektívákat és megélt tapasztalatokat, és megkapod a Fesztiválországot. Csizmadia Attila és Topolánszky Tamás Yvan szeptember 18-ban mozikba kerülő dokumentumfilmje nemcsak azt járja körbe részletesen, hogyan vált a (kezdetben még) Diáksziget a hazai fesztiváluniverzum nukleuszává, de az autentikus fesztiválélményt is szeretné átadni még azoknak a nézőknek is, akik talán most először nyernek igazán közeli betekintést ebbe a világba.

Azt éreztük, hogy a rendszerváltáskor valahogy így rólunk, fiatalokról elfelejtkeztek

– emlékszik vissza Sziámi, aki Gerendai Károllyal karöltve álmodta meg azt az eseményt, amit ma mi Szigetként ismerünk és látogatunk.

A szocializmus lezártával rászakadt a szabadság a fiatalokra, amit valahogy meg is kellett élni.

