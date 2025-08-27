knight ridercobra kaimozifilmtárgyalás
Nemsokára jöhet a Knight Rider-film, a Cobra Kai készítői próbálják tető alá hozni

Andreas Rentz / Getty Images
admin Vincze Miklós
2025. 08. 27. 16:11
Andreas Rentz / Getty Images
Kérdés, hogy sikerrel járnak-e, és hogy ki bújhat majd David Hasselhoff után Michael Knight bőrébe.

A Karate kölyök-filmek folytatásaként született Cobra Kai a Netflix egyik fontos sikere volt, készítői pedig a hat évad után lezáruló sorozat befejezése után sem hagytak fel a nagy álmokkal: most egy újabb ikonnak, a Knight Rider-sorozatnak akarnak folytatást csinálni – írja a Collider.

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg és Josh Heald a lap forrásai szerint producerként és forgatókönyíróként, utóbbi kettő pedig rendezőként is kiveszi majd a részét a munkákból, kérdés azonban, hogy a tárgyalások miként haladnak.

Egy dolog biztos: a hármas a Universal Pictures stúdiónál kilincsel, a céljuk pedig egy mozifilm tető alá hozása, amiben remélhetőleg az éppen egy műtétje után lábadozó David Hasselhoff is feltűnik majd egy pillanatra.

Az 1982-1986 között futó eredeti sorozat kilencven epizódjának ma is milliónyi rajongója van a világban, közülük többen pedig úgy döntöttek, hogy a sorozatban feltűnő KITT-ből saját maguknak is építenek egy kevésbé okos verziót.

