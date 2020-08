12 milliót költött arra, hogy építsen egy saját K.I.T.T-tet

Nem spórolt semmin.

Az angliai Great Yarmouth-ban élő Paul Nicholls még 2019 májusában vásárolt egy Pontiac Trans Am típusú sportautót, ennek módosított változata volt látható az ikonikus Knight Rider című sorozatban is. Az autó akkor 20 ezer dollárért, azaz közel hatmillió forintért lett a brit férfié és további 22 ezret költött arra, hogy át is alakítsa a sorozatban látott beszélő autóvá – olvasható a LADBible riportjában.

Nicholls természetesen K.I.T.T.-rajongó gyerekkora óta:

Néztem a Knight Ridert nyolcéves korom óta, gyerekként megszállottja voltam K.I.T.T.-nek. Annak, ahogy kinézett és ahogy beszélt. Szóval pár éve arra gondoltam, építek egyet magamnak. Mára valósággá vált ez az álom. Nagyjából 16 hónapomba került, hogy mára így nézzen ki

– mesélte a férfi, aki körülbelül 1000 munkaórát tett az autóba, ami elég rémes állapotban került hozzá a magas vételár ellenére. Sok helyen rozsdás volt, gyakorlatilag újjá kellett építeni.

Itt a videó a műveletről:

