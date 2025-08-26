filmtvszívek szállodája
Huszonöt éves lesz a Szívek szállodája, dokumentumfilm készül róla

2025. 08. 26. 11:36
Kelly Bishop, Jared Padalecki és Chad Michael Murray is szerepel benne.

Idén lesz 25 éves a Szívek szállodája című sorozat, ennek apropóján dokumentumfilm készül róla, amelyben több főszereplő is feltűnik majd a Hollywood Reporter értesülései szerint.

A Searching For Stars Hollow című film készítői sosem hallott kulisszatitkokat, interjúkat és a stábtagok nosztalgiázását ígérik. A dokumentumfilmben szerepel majd az Emily Gilmore-t alakító Kelly Bishop, Jared Padalecki (Dean Forrester) és Chad Michael Murray (Tristin Dugray) is. A dokumentumfilmet Meghna Balakumar és Kevin Konrad Hanna rendezi.

Több mint 100 órányi felvételt készítettünk, és máris rengeteg történetet, kommentárt, kritikát hoztunk elő. Az elkövetkező hónapokban további interjúkat csinálunk, hogy a lehető legteljesebb, legátfogóbb, újdonságokban is gazdag módon fogjuk meg a sorozat jelentőségét

– idézi a lapnak eljuttatott közlemény Balakumar szavait.

A Szívek szállodája 2000. október 5-én debütált, hét évadot élt meg, Lorelai és Rory Gilmore története pedig világszerte népszerűvé vált. 2016-ban négy résszel tért vissza a sorozat, és egy ideig a folytatásról is szó volt, ám erről azóta is nagy a csend.

A húszéves évfordulón lapunk is írt a sorozatról:

Húsz év a Gilmore-lányokkal, és még mindig nem unjuk
A napokban ünnepli a bemutatásának 20. évfordulóját a Szívek szállodája, ami még ma is az egyik legüzembiztosabb feelgood-tévéélmény. Elmondjuk, miért.

