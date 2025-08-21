Bíróság elé állt a Kneecap egyik tagja, százak tüntettek az épület előtt

Rajongók százai fogadták a Kneecap tagjait a Westminsteri Bíróság előtt szerda délelőtt Mo Chara, polgári nevén Liam Óg Ó hAnnaidh tárgyalásának napján – írja a Reuters. Az épület előtt tüntetők „Free Mo Chara” és „Free Palestine” transzparensekkel adtak hangot a véleményüknek. A 27 éves rapper ellen terrorizmus miatt emeltek vádat, miután állítólagosan Hezbollah-zászlót lobogtatott a színpadon az egyik londoni fellépésük alatt. Ezzel szemben a zenekar tagjai azt mondják, a zászlót nem ők vitték a koncertre, hanem a közönségből dobták a színpadra.

A zenekar a hivatalos Instagram-oldalán történet formájában szólította fel a rajongókat, hogy jelenlétükkel támogassák Mo Charát a tárgyalás napján. A kérés úgy tűnik, célt ért, miután a rappernek mondhatni át kellett verekednie magát a rajongók és a fotósok sűrű tömegén, hogy egyáltalán bejusson az épületbe. Két zenésztársa, Naoise Ó Cairealláin és J.J. Ó Dochartaigh mellett a tárgyalótermet is megtöltötték a rapper támogatói.

Ez egy elterelés a valós problémáról. Ez benne lesz a médiában, eközben Izrael épp népirtást követ el Palesztinában, szóval arra kérlek titeket, továbbra is beszéljetek a palesztinokról

– szólt a támogatókhoz Mo Chara az épület előtt.

Az utóbbi hónapokban az ír zenekar neve azok számára is ismertté vált hazánkban, akik azelőtt még sosem hallottak róluk, miután a Szigetre szervezett fellépésük még azelőtt botrányba fulladt, hogy sor került volna rá. Mivel a fesztivál szervezői nem engedtek a nyomásnak, a több magyar művész által is bojkottált koncert körüli huza-vona zenekar Magyarországról való kitiltásával ért véget, aminek kapcsán a magyar kormány a zenekar feltételezett antiszemitizmusára és terrorszervezetek iránti támogatására hivatkozott. A kitiltásra reagálva a zenekar a Lengyelországi koncertjükön a közönséggel kézen fogva skandálta, „fuck Orbán”, valamint a Szigeten is üzentek az egyik kivetítőn a fellépésük tervezett időpontjában.

A fellépés körüli felháborodás egyik fő elemét képezte a Hezbollah-zászlós eset is, ami az egyik legnagyobb támadási felületnek bizonyult a zenekaron amellett, hogy minden fellépésükön felhívják a figyelmet a gázai áldozatokat érő atrocitásokra, valamint nyíltan elítélik Izrael álláspontját a jelenleg is zajló konfliktusban. Itt azonban nem áll meg azoknak az akcióknak a listája, amivel a Kneecap az utóbbi években kiverte a biztosítékot: nyíltan brit-ellenes dalszövegeik mellett azt is kifejezték, szerintük az az egyetlen jó konzervatív politikus, amelyik halott.

Legyünk egyértelműek: nem támogatjuk és soha nem is támogattuk sem a Hamaszt, sem a Hezbollahot. Minden civilek elleni támadást elítélünk, minden esetben. Ezek soha nem elfogadhatóak. A nemzetünk történelmét tekintve mi ezt bárkinél jobban ismerjük. Azt is elutasítjuk, hogy valaha politikusok elleni erőszakra biztattuk volna a közönségünket

– áll a zenekar egy korábbi nyilatkozatában.

