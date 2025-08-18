DJ Spigiboy is csatlakozott egy Digitális Polgári Körhöz

„Lemezlovast igazolt a Vidéki DPK! Spigiboy azonban nemcsak egy hazai sztár-DJ, hanem egyben falusi polgármester is!” – jelentette be Facebook-bejegyzésében Gyopáros Alpár fideszes országgyűlési képviselő, aki az említett Vidéki Digitális Polgári Kör vezetője.

DJ Spigiboy, azaz Spiegelhalter László 2014 óta Vácrátót polgármestere, az első ciklusban függetlenként indult, később a Fidesz–KDNP színeiben.

A DJ korábban fellépett a Tranzit Fesztiválon, 2021-ben pedig klipet forgatott volna a Fidesszel szimpatizáló Nagy Feróval, ám az énekes nem érkezett meg a megbeszélt időben, annak ellenére, hogy megígérte, hogy ott lesz – írja a HVG.

Egy másik Facebook-bejegyzése alapján a Gyopáros-féle Digitális Polgári Körhöz csatlakozik Ruprecht László séf, a Stílusos Vidéki Éttermiség egyesület elnöke is.

Spiegelhalterről a 24.hu még 2018-ban készített videós anyagot, Spigiboy: 100% polgármester, 100% DJ címmel.