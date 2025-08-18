dj spigiboyvácrátótdigitális polgári körgyopáros alpár
Kultúra

DJ Spigiboy is csatlakozott egy Digitális Polgári Körhöz

MTI/Lakatos Péter
24.hu
2025. 08. 18. 14:10
MTI/Lakatos Péter

„Lemezlovast igazolt a Vidéki DPK! Spigiboy azonban nemcsak egy hazai sztár-DJ, hanem egyben falusi polgármester is!” – jelentette be Facebook-bejegyzésében Gyopáros Alpár fideszes országgyűlési képviselő, aki az említett Vidéki Digitális Polgári Kör vezetője.

DJ Spigiboy, azaz Spiegelhalter László 2014 óta Vácrátót polgármestere, az első ciklusban függetlenként indult, később a Fidesz–KDNP színeiben.

A DJ korábban fellépett a Tranzit Fesztiválon, 2021-ben pedig klipet forgatott volna a Fidesszel szimpatizáló Nagy Feróval, ám az énekes nem érkezett meg a megbeszélt időben, annak ellenére, hogy megígérte, hogy ott lesz – írja a HVG.

Egy másik Facebook-bejegyzése alapján a Gyopáros-féle Digitális Polgári Körhöz csatlakozik Ruprecht László séf, a Stílusos Vidéki Éttermiség egyesület elnöke is.

Spiegelhalterről a 24.hu még 2018-ban készített videós anyagot, Spigiboy: 100% polgármester, 100% DJ címmel.

Kapcsolódó
Spigiboy: 100% polgármester, 100% DJ
Spigiboy, azaz Spiegelhalter László 2014 óta Vácrátót polgármestere. Portrévideó.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„A MÁV bejelentette, hogy 2026-ban embert juttat a Balatonra” – Geszti Péter a színpadról szólt be Lázárnak és Mészárosnak
Volt III/III-as ügynök értékelte az orosz hírszerzés magyar belpolitikáról szóló közleményét
Trump elmondta, Zelenszkij hogyan vethet véget szinte azonnal a háborúnak
„Ha a NAV engedi, akkor mi nem tudunk mit tenni” – taxisok a heti 10 órás bejelentés okozta bajokról
Kocsis Máté reméli, hogy úgy tér vissza Varga Judit a politikába, mint Wayne Rooney az Evertonba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik