sean kingstoncsalásbörtönmuzsika
Kultúra

Három és fél év börtönre ítélték lopás és csalás miatt Sean Kingstont, a Beautiful Girls énekesét

Kate Frese / NBAE / Getty Images / AFP
24.hu
2025. 08. 16. 10:57
Kate Frese / NBAE / Getty Images / AFP

Megszületett az ítélet Sean Kingston büntetőügyében. A jamaikai-amerikai rapper ellen 2024-ben emeltek vádat, mert az anyjával, Janice Turnerrel együtt nagy értékű ingóságokat loptak el.

Kingston hírnevét kihasználva azonnali fizetés nélkül szereztek meg egyebek mellett egy nagyképernyős tévét, bútorokat és egy golyóálló üveggel felszerelt Cadillac Escalade-et. Összesen több mint egymillió dollár értékben tulajdonítottak el tárgyakat, amelyek tényleges kifizetése helyett hamis fizetési papírokat, átutalási igazolásokat küldtek az eladóknak.

Turnert idén júliusban ítélték el öt évre, most Kingston kapott három és fél évet. Ügyvédje az ítélethirdetés után a BBC híre szerint azzal védekezett, a szegény családban felnőtt énekes hirtelen gazdagodott meg, soha nem tudott bánni a pénzzel, és az üzleti ügyekhez annyira értett, mint egy kamasz.

Kingstonnak Justin Bieberrel is voltak együttműködései, de leghíresebb slágere a 2007-es Beautiful Girls volt:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Orbán Viktor bedobta a törölközőt
„Egyértelmű, hogy ez leszámolás” – mindenképp kirúgnak 29 dolgozót az Operaházból
Anyákká váltak? Újszülött babával fotózták le a két fejjel született sziámi ikerpárt
Trump és Putyin is megérkezett Alaszkába, a repülőből kiszállva kezet ráztak – videó
Trump-Putyin találkozó: simán lehet, hogy ez mindenkinek jó lesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik