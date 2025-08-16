Quentin Tarantino megindokolta, miért ejtette filmkritikusos filmtervét

Quentin Tarantino újabb részleteket árult el arról, miért állt el The Movie Critic című filmje leforgatásától. Korábban úgy volt, ez lesz a címe tizedik, utolsónak szánt nagyjátékfilmjének, és egy Los Angeles-i filmkritikusról fog szólni a hetvenes években. A rendező később kihátrált a filmterv mögül. Most a Church of Tarantino podcastben beszélt döntése okairól, az interjút a Deadline szemlézte.

Tarantino elmondta, hogy A filmkritikust eleinte nyolcrészes sorozatként képzelte el, a történetből azonban írt egy nagyjátékfilm-forgatókönyvet is, amivel nagyon elégedett volt. Annak ellenére, hogy tisztán látta, a történet nem tűnik különösebben izgalmasnak.

Kihívás elé állítottam magam. Sikerül-e érdekes filmet csinálnom a világ legunalmasabb foglalkozásából?

– tette fel a szónoki kérdést, hozzátéve, szerinte minden filmjének a címe izgalmakat ígér, kivéve azt, hogy A filmkritikus. Ennek ellenére az írást nagyon élvezte, és a forgatókönyvet is jónak tartja. De azon kapta magát, hogy előkészíteni és leforgatni a filmet egyáltalán nincs kedve.

Hozzátette, a történet egy valóban élt filmkritikusról szól, aki szexlapba írt filmkritikákat. Az 1977-ben játszódó film világa ugyanaz lenne vagy lett volna, amelyikben a Volt egyszer egy… Hollywood játszódik, de annak a filmnek a szereplői nem tűnnek fel ebben a történetben, Tarantino szerint erről szó sem volt.

Jelenleg tehát nem tudjuk, mi lesz Tarantino következő filmje. Az viszont biztos, hogy készül David Fincher folytatása a Volt egyszer egy… Hollywoodhoz, az ott megismert Cliff Booth karakteréről, akit ezúttal is Brad Pitt játszik.