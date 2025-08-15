Megérkezett az első fotó a Hogyan tudnék élni nélküled? második részének forgatásáról

Visszatér a Balaton-partra a Hogyan tudnék élni nélküled? hat főszereplője – írja közleményében a Nemzeti Filmintézet. A Demjén Ferenc slágerei köré írt musical első része is nagy sikert aratott, átlépve a bűvös egymilliós nézőszámot.

A szereplőket és engem személyesen is úton-útfélén megállítottak: lesz-e második rész, kiderül-e miként alakul a szerelmesek sorsa. Demjén Ferenc pedig annyi legendás slágerrel ajándékozott meg minket, hogy tulajdonképpen adta magát a folytatás

– nyilatkozta Kirády Attila, a film ötletgazdája és producere.

Az új részben a nézők újra együtt láthatják a vásznon Ember Márkot, Törőcsik Franciskát, Marics Pétert, Márkus Lucát, Kirády Marcellt és Kovács Harmatot, amint az eltávolodott barátokat és szerelmeket újra összesodorja az élet. A főszereplők ezúttal esküvőre készülődnek, „amit csupa bonyodalom, félreértés és érzelmi hullámvasút övez”. Ezúttal sem lesz hiány Demjén-slágerekből: a teljesség igénye nélkül olyan dalok csendülnek majd fel, mint a Mindig ugyanúgy, a Jöjj vissza, vándor, az Iskolatáska, vagy a Várj, míg felkel majd a nap.

A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával, az IKO gyártásában, Dyga Zsombor rendezésében készül. A hazai mozikba 2026-ban érkezik majd a produkció az InterCom forgalmazásában.

