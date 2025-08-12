Tudor Lakatos roma Elvisként küzd a hátrányos megkülönböztetés ellen Romániában

Kitűnő képriportot készített nemrég az AP fotóriportere, Vadim Ghirda Bukarestben: a sorozat Tudor Lakatos egy júniusi koncertjének előkészületeit, illetve magát az előadást mutatja be, de a zenész céljáról is mesél.

A cikkből kiderül: az ötvennyolc éves roma zenész hosszú ideje Románia legkülönbözőbb részein áll színpadra, és egyáltalán nem szereti, ha Elvis-hasonmásként vagy Elvis-utánzóként hivatkoznak rá.

Úgy érzi, hogy szimplán a rock’n’roll királyának dalait, valamint az ötvenes évek hangulatát adja át, remélve, hogy így lebonthatja a sztereotípiákat, sőt pozitív példát állíthat a roma fiatalok elé: ezt a sajátos hangulatú Rock’n’Rom műsoraival teszi, amelyekben angol és lovári nyelven is előadja a Király dalait.

Sosem akartam színpadra állni. Nem gondoltam rá. Egy dolgot azonban szerettem volna – románokkal barátkozni, és elérni, hogy ne hívjanak többé cigánynak

– mondta.

Lakatosban a nyolcvanas évek elején, a Ceaușescu-korszak sűrűjében jelent meg az igény, hogy tegyen a változásért, huszonöt éve pedig már tanárként is aktív, így nemcsak zenéjével, hanem az osztálytermekben is megpróbálja inspirálni a gyerekeket, hogy többre vágyjanak a sáros országutak közt fekvő falvakban való életnél – írja az AP.

A cigány szót ma mindenhol használják mint sértő kifejezést. Mi, idősebbek hozzászoktunk, lenyeljük, hiszen ebben nőttünk fel. De ahogy korábban sokszor is mondtam: úgy hívtok minket, ahogy akartok, lehetünk dínók vagy brontoszauruszok, de legalább fogjunk össze, hogy tanítsuk a következő generációt

– mesélte az Elvis Rromano néven futó Lakatos, akinek néha nehézséget okoz, hogy az ötvenes évek amerikai angolja nehezen átültethető a diákjai nyelvére. A Carl Perkins által írt, de rövidesen Elvis által halhatatlanná tett Blue Suede Shoes címében lévő kék bőrcipőt például a szegénység miatt nem értik, így a fordítás után szimplán csak „ne lépj a csupasz lábamra” lett belőle.

Romániában egyébként a lakosság 7%-a vallotta magát romának, az EU egy 2024-es felmérése szerint pedig közülük minden ötödiket ért már hátrányos megkülönböztetés.

A zenészről 2006-ban Viva Constanța! címmel negyvenöt perces dokumentumfilm is készült, ez magyar felirattal itt látható: