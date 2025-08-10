A Disney végre-valahára megtalálta, hogyan érdemes új életet lehelni egy klasszikusba

A magyar közönség majdnem napra pontosan 22 évvel ezelőtt tanulhatta meg a Nem férek a bőrödbe című filmklasszikusból, hogy igaz szerelemnek azt nevezzük, amikor a kiszemelted anyád testében is beléd szeret. Az eredetiben Freaky Friday néven futó vígjáték abban a szépemlékű filmes érában készült, amikor a nagy stúdiók úgy ontották magukból az amerikai gimnáziumokban játszódó filmeket, mintha nem lenne holnap, ráadásul az olyan kedves/bárgyú ötletek is simán zöld utat kaptak, mint egy anya-lánya szerepcsere. Ezek aztán hazánkba érkezve rendre valami hasonlóan kínos szójátékot kaptak címül (lásd még: Spinédzserek, Bajos csajok, A bambanő), és itthon is népes rajongói táborra találtak.

Volt valami egyszerű bája ezeknek a vígjátékoknak, ami azóta nagyjából eltűnt ebből a műfajból.

A Nem férek a bőrödbe például arról szólt, hogy az épp lázadó korszakát élő tinédzser, Anna (az épp karrierje csúcsán lévő Lindsay Lohan) és második házasságára készülő édesanyja (Jamie Lee Curtis) egy nap váratlanul testet cserélnek, miután kedvenc kínai éttermük hóbortos tulajdonosnője megetet velük egy-egy gyanús szerencsesütit. Ezután adódnak bizonyos nehézségek (például, hogy a már emlegetett kiszemelt, a suli motoros menő sráca véletlenül a Jamie Lee Curtis testébe ragadt Annába szeret bele), de a végére persze anya és lánya szó szerint megismeri egymás szemszögét, és megbékél a csonka család.

A Disney-nek ekkorra egész franchise-a volt már az 1972-es Mary Rodgers-regényen alapuló Freaky Friday-sztoriból: először 1976-ban, Jodie Fosterrel és Barbara Harrisszel készült filmváltozat, aztán 1995-ben egy tévés verziót is forgattak Shelley Long és Gaby Hoffmann főszereplésével. Egyik sem aratott olyan zajos sikert, mint a Bajos csajokat is jegyző Mark Waters 2003-as verziója: a Curtis-Lohan páros minden korábbi próbálkozást elfeledtetett. De a stúdió ezután sem állt le: 2016-ban készült egy színpadi musicalváltozat, amiből két évvel később filmet is forgattak a Disney Channelre. Ezek után nem kifejezetten meglepő, hogy a folytatások és remake-ek korában újra elővették Lohanéket – a színésznő hosszú kihagyás (és jó néhány botrány) után egyébként is most éli nagy filmes reneszánszát: az elmúlt három évben három Netflix-romkomban is főszerepet vállalt.

Az viszont egész ritkaság, hogy a több mint húsz évvel az eredeti után legyártott folytatás nem esik sem a kínos múltidézés, sem az elvetemült modernizálás hibájába, sőt, erőltetett bőrlehúzásnak sem érződik. A Már megint nem férek a bőrödbe simán csak megidézi az eredeti művet, és hagyja, hogy a láthatóan remekül szórakozó Curtis-Lohan páros még egyszer elvigye a show-t.