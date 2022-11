Mélyrepülésben ő volt a királynő, már csak az a kérdés, kínossá válik-e a visszatérése is

Nagy visszatérésekből sokat láttunk már Hollywoodban. Beszéljünk akár a pop- vagy filmiparról, egy bizonyos tendencia mindig bejön: aki nagy lánggal ég a showbizniszben, előbb-utóbb halvány parázslással tűnik el a felszínről. Ám gyakran akad visszaút, elég csak Nicolas Cage-re gondolnunk, aki videótékákba szánt filmjeit követően már újfent a mozis produkciók felé kacsintgat. Igaz, ő nem került olyan mélyre, mint Lindsay Lohan, aki szépen végigjárta a hányatott sorsú gyereksztárok életének minden állomását: gyorsan lett nagyon híres, majd nagyon hírhedt, hogy a kábítószerrel és alkoholgondokkal kikövezett hollywoodi úton végül a streamingplatformokon próbáljon újraéledni. Hamarosan választ kapunk arra, sikerülhet-e ez a színésznőnek.

Valamilyen formában mind találkoztunk már Lindsay Lohannel: a kereskedelmi csatornák gyakran tűzik műsorra a 2000-es évek olyan „eszményi” Lohan-filmjeit, mint az Apád-anyád idejöjjön!, a Nem férek a bőrödbe vagy a Bajos csajok. A színésznő nem csak ezek miatt lett hétköznapjaink visszatérő szereplője:

2007 és 2012 között húsz alkalommal állt bíróság elé kábítószerrel való visszaélés miatt, emellé jutott félig-meddig gyerekrablási kísérlet is, amikről előszeretettel számoltak be az újságok.

Néhány pontban felidézzük, milyen esetekkel rontott a megítélésén (amiknek következtében kikerült a mozifilmes körforgásból is):

2007-ben letartóztatták kábítószer-birtoklás és jogsi nélküli ittas vezetés miatt, amiért elvonóra küldték, próbaidőre és közmunkára ítélték.

2010-ben megsértette a próbaideje feltételeit, emiatt 90 nap börtönt kapott, valamint újabb 90 napot a rehabon.

Ezt követően megbukott egy drogteszten, így újabb rehabilitációba kezdhetett.

2011-ben vádat emeltek ellene, mert ellopott egy 2500 dollárt érő nyakláncot.

2012-ben kétszer tartóztatták le: egyszer elütött valakit, majd továbbhajtott, később egy éjszakai szórakozóhelyen került éles vitába.

2013-ban megint kötelező rehabilitációt írtak elő neki vissza-visszatérő alkoholgondjai miatt.

2016-ban egy szíriai menekülttáborban járt, a menekülteknek akart segítséget nyújtani: vásárolt nekik több doboznyi energiaitalt (később kiderült, partnerségre lépett egy energiaitalt gyártó céggel, amely később az egyik műsorát is szponzorálta).

2017-ben megvédte az akkor szexuális zaklatással vádolt Harvey Weinsteint , de emellett – kissé nehezen összeegyeztethető módon – támogatta annak feleségét, Georgina Champant , aki pont amiatt hagyta el a producert, mert állítása szerint zaklatta őt.

, de emellett – kissé nehezen összeegyeztethető módon – támogatta annak feleségét, , aki pont amiatt hagyta el a producert, mert állítása szerint zaklatta őt. Szintén ebben az évben áttért az iszlám hitre, otthagyta a közösségi médiát, mondván az nem fér össze a vallásossággal – egy évvel később már újra aktívan posztolt.

2018-ban a Time magazin közölt hírt egy furcsa esetről: Lohan az Instagramon jelentkezett egy élő videóval, amelyben a színésznőt arcon ütötte egy idegen nő, akitől Lohan el akarta venni a két gyerekét, mert szerinte a menekült anya nem tud gondoskodni a porontyokról.

Végül a színésznő Dubajba költözött, hogy ne keresse meg rajta hetente az amerikai TMZ bulvárújság az éves bevételét egyetlen balhéjával. Az Egyesült Arab Emírségekben illegális a lesifotósi tevékenység, így az ott élő celebek tulajdonképpen biztonságban vannak minden nem kért kattintástól.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Lohan gondjain nem sokat segített az amerikai popkultúra és a problémáira kevésbé érzékeny, ám balhéiról mindig nagy kedvvel olvasó társadalom sem: erre talán a legbeszédesebb példa 2013-ból hozható. A színésznő akkor David Letterman late-night show-jában járt, ahol Lohan függőségeivel viccelődött a műsor házigazdája, teljesen elbagatellizálva azokat.

Neked most éppen nem rehabon kéne lenned? Egyébként ezúttal mit rehabilitálnak? Mi van a listán? Min kell majd dolgozniuk, ha belépsz az ajtón?

A színésznő próbálta ignorálni a vicceket, mert mikor Letterman már papírról is fel akarta olvasni a gondokat, amikkel a színésznő küszködik, utóbbi közbevágott, hogy ezzel talán már nem kéne viccelni. Persze mindig felmerül az ilyen típusú, félig-meddig szerkesztett műsortervvel rendelkező adások esetében, hogy minden kérdést, történést jó előre egyeztetnek a vendéggel, ám élünk a gyanúperrel, hogy Lohan reakciója ezúttal őszinte volt, Letterman pedig inkább megdöbbentő, kevés empátiáról tanúskodó viselkedést mutatott.

A színésznő nemrég pont ennek kapcsán fogalmazott meg néhány mondatot egy címlapsztoriban: mivel azokban az időkben, mikor kezdte a pályát, közösségi média hiányában sokkal nehezebb volt kordában tartani a hírnevet, nem lehetett beleszólása abba, hogyan formálja az ő imázsát a média: „Nem volt lehetőség a rólunk szóló narratívát irányítani. Voltak lesifotók, aztán az emberek azt csináltak azokkal, amit csak akartak. Szerintem nagyon jó, hogy ma már elmondhatja mindenki, ki is ő vagy ki akar lenni. Ezt én értékelem, egyben irigy is vagyok, mert nekem nem volt erre lehetőségem”.

Luxusstrand-üzemeltető, üzenetküldő, popsztár

Lohan Beach House – a színésznő ezen a néven nyitott luxusstrandot Míkonoszon, majd később Rodoszon is 2018-ban. A strandnév nem újkeletű, 2016-ban egy éjszakai klubot nyitott Athénban ugyanezzel a névvel. Hogy Lohan mi miatt vonzódik így Görögországhoz, azt nem tudni pontosan, nagy eséllyel ott szeretett volna új életet kezdeni lesifotósok nélkül (épp ahogy tette Dubajban ezt követően).

A luxusstrand-üzemeltetésből reality lett, így elkészült a Lindsay Lohan’s Beach Club című műsor, amelynek már az első előzeteséből körvonalazódott, milyen minőségre számíthatunk: Lohan akkor úgy érvelt, azért nyit luxusstrandot az országban, mert a legtöbb ilyen helyről kidobták őt előzőleg, így ha ő lesz az üzemeltető, nem fordulhat elő hasonló atrocitás.

A show-t különös marketingkampánnyal futtatták fel: emberek kérhettek életviteli tanácsokat a színésznőtől. Az egyik kérdés munkahelyi problémáról tanúskodott: a levélíró megfogalmazta, egyik kollégája épp egy nehéz váláson megy keresztül, sokszor az irodában is alszik, kellene neki valami jó tanács. Érkezett is tanács Lohantől, empátiában bővelkedő:

Mondd a szemébe, hogy ez marha undorító!

A show aztán idejekorán véget ért, és hogy még kínosabb legyen a történet, a szórakozóhely is bezárt Míkonoszon, amit a reality kedvéért felépítettek. A PageSix birtokába akkoriban az az információ jutott, hogy a műsornak amiatt lőttek, mert kevés volt a drámázás, a szereplők „nem omlottak össze olyan sokszor”, ahányszor az indokolt lett volna egy ilyen típusú műsorban.

Nagy eséllyel az anyagiak terén sem volt sikeres a vállalás, mert hónapokkal később Lohan már regisztrált a Cameo nevű weboldalra, aminek célja, hogy bizonyos összegért cserében a sztárok személyre szabott üzeneteket küldenek bárkinek. A belépő összeg akkor 400 dollár volt, Lohan bárkinek idézett a Bajos csajokból.

Aztán egy újabb váltás: a koronavírus-járvány életünk számos pontjára hatást gyakorolt, mentálisan megsínylette mindenki; ha ez nem lett volna elég, Lohan 2020-ban belevágott popkarrierje felélesztésébe. Belengetett egy készülő albumot, amiből végül egyetlen szám született, a Back to Me, ez a YouTube-on debütált – meglepően jó fogadtatással.

Lohanaissance

A Renaissance, azaz a reneszánsz szóból született meg ez a Lohannel kapcsolatos kifejezés (így utalva arra, újra divatba jöhet a színésznő foglalkoztatása), amit gyakran emlegetnek azóta, hogy kiderült: három filmszereppel tér vissza a filmes körforgásba. Leghamarabb 2022 novemberében a Karácsonyi románc című filmmel, ami 2013 óta az első főszerepe. A romantikus komédiák királynőjeként is emlegetett Lohan harminchat évesen kapott egy új esélyt arra, hogy bizonyíthassa, képes még embereket szegezni a képernyők elé. A Netflix láthatóan bízik benne, nem is kicsit: ezen kívül még két filmre szerződtették őt. Dobpergés: mindkettő romantikus komédia lesz.

A színésznő az amerikai Cosmopolitan címlapjára került októberben, ott mesélt a nagy visszatérésről. Azt mondja, megnyugtató volt számára, mikor a karácsonyi filmjének forgatókönyvét kezébe véve kiderült, már megint egy romkomban játszhat.

Mindig szórakoztató valami kis könnyed filmen dolgozni, amitől az emberek is jókedvűek lesznek. A Netflix bizonyos értelemben egy nagy család, ez nekem jól jött, könnyebben mondtam igent.

A netflixes szerződésen túl egyelőre más, izgalmas projektben nem láthatjuk majd Lohant. Az említett interjúban kitért arra, hogy többnyire unalmas életet él, amikor épp nem forgat (tehát az elmúlt tizenhárom évében): egészséges ételekkel foglalkozó Instagram-oldalakat követ, azokról meg néha főz is valamit. A rizses csirke és a borscsleves elkészítése után általában fél tízkor már megy aludni.

Aki ezek után azt hinné, Lohannek nincsenek tervei a színészi pályán, nagyon téved: meglepő módon akciófilmben szerepelne leginkább, és ne feledjük, a 2010-es Machete című alkotásban már feltűnt egy cameo erejéig, igaz, az komoly szerepnek aligha volt mondható.

A netflixes munkáit ugyanakkor esélyes, hogy nagyon komolyan veszi: jó barátjától, Al Pacinótól kért tanácsokat.

Igazából sokszor fordultam már hozzá tanácsokért, különösen munkával és az élettel kapcsolatban. Remek ember, mindig jókat mond. Mindig azt tanácsolja, ha munkáról van szó, koncentráljak csak arra, ne hagyjam, hogy más, kevésbé fontos dolgok elhomályosítsák, amivel foglalkozom.

Lohan keményen bele is vetette magát a munkába: a Cosmo-interjúból kiderült az is, hogy a filmeknél minden lépésből kiveszi a részét – segít a szereplőválogatásban, a vágásban és az egyéb gyártási folyamatokba is beleszól, sőt, még a szereplők ruháiról is kikérik a véleményét. Jamie Lee Curtis (akivel a Nem férek a bőrödbe című filmben játszottak együtt) szintén ebben a hónapban lengette be, hogy Lohannel megcsinálná szóban forgó vígjátékuk folytatását. A színésznő már beszélt is a Disney fejeseivel, hogy Lohannel miként tudnának megvalósítani egy esetleges folytatást, tehát – ha a csillagok úgy állnak – a kötelező streamingfilmeket követően sem kerül ki a körforgásból.

Az állítást, miszerint Lohan 2022-re rendbe tette magát, és megérkezett egy normális életbe, tovább erősíti a tény, miszerint párja megkérte a kezét. Kibékült Paris Hiltonnal is, akivel a kétezres években jó barátnőkből ellenségekké váltak. A közvélemény jól láthatóan szurkol azért, hogy Lohan minél inkább egyenesbe jöjjön magánéleti és szakmai szempontokból is: a színésznő a 2022-es Super Bowlra készített egy sportreklámot, amit nagyon jól fogadott a közönség – és amire egyöntetűen, nagy százalékban jól reagál az internet, abból sok dolgot levonhatunk következtetésképpen.

Lindsay Lohan jelenlegi életszakasza arról árulkodik, hogy aggódni talán már nem kell miatta, persze a korábbiak alapján kétesélyes, hogy sokáig emlegethetjük-e színésznőként, vagy ismét a bulvárhős szerepet ölti magára.

Az biztos, hogy elindult az úton, melyen visszaszerezheti a kontrollt saját élete felett, és immáron ő mesélheti el, milyen ember Lindsay Lohan. Paris Hiltonnak és Britney Spearsnek hellyel-közzel sikerült/sikerül ugyanez. Nem is kérdés, Lohan ugyanúgy megérdemelné, hogy a bulvársajtó végre értelmes keretek között beszéljen egy olyan nőről, aki látszólag semmifajta segítséget nem kapott a médiaértéshez a kétezres években.