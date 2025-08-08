filmtvbróker marcsi
Kultúra

„Unom a pénzt, attól mindenki meghülyül” – szeptemberben jön a Bróker Marcsi-sorozat

RTL
24.hu
2025. 08. 08. 09:08
RTL
Szeptember 11-én indul a karcagi csaló története.

Premierdátumot és új előzetest kapott az RTL új sorozata, amelynek középpontjában a Bróker Marcsiként elhíresült csaló áll. A megtörtént eseményeken alapuló fikciós sorozat epizódjai heti bontásban élesednek majd, szeptember 11-én debütál az első rész, a sorozat az RTL+ Premium kínálatában lesz látható.

D. Sándorné Nagy Máriát 2016 decemberében tartóztatták le. A bulvársajtó által csak Bróker Marcsiként emlegetett, hatvan év körüli karcagi asszony a vád szerint az 1999-ben alapított Kun-Mediátor elnevezésű cégén keresztül több 10 milliárd forintot csalt ki több száz ügyféltől. A Bróker Marcsi című fikciós drámasorozat ezt a megtörtént esetet adaptálja sok humorral, de közben nagyon is jellemző képet fest az ezredforduló Magyarországáról, az akkor kialakult társadalmi berendezkedésről, melynek jelentős része a mai napig itt kísért.

A Bróker Marcsi címszerepében Bacskó Tündét láthatják a nézők. Sorozatbeli férjét – Ferit – Thuróczy Szabolcs formálja meg, gyermekeiket – Csillát és Norbit – Tóth Zsófia és Martinkovics Máté alakítja. A szériában kiemelt szerepet kap Herczeg Adrienn – Böbe –, aki Marika egyik fő befektetője, Rezes Judit karaktere – Edit – Marika védőügyvédje lesz, míg Anger Zsolt egy zűrös ügyektől sem mentes, befolyásos helyi vállalkozót játszik. A sorozat (gyártó: GRUND Productions) producere Ditz Edit, kreatív producere Geszti Péter. Az epizódokat Herendi Gábor és Fazekas Máté Bence rendezte. A sorozat írói Fazekas Máté Bence, Gigor Attila és Szántó Fanni.

A Bróker Marcsi alaptörténete szerint Marikát, az ötvenes éveiben járó családanyát nem léptetik elő a karcagi bankfiókban, ahol évtizedek óta dolgozik. Dühében felmond és elhatározza: civil úton kamatoztatja pénzügyi szakértelmét. Saját vállalkozást indít, az alföldi kisváros lakói pedig megbíznak benne, fialtatják nála a pénzüket. Ha nem is tudják pontosan, honnan lehet ekkora hozam a befektetésük után, csak ráhagyják – Marcsi ügyes, Marcsi megoldja valahogy. 15 év és tízmilliárdnyi összeg megforgatása után azonban a piramis meginogni látszik.

A sorozat első részéről itt írtunk, ebben a riportunkban pedig karcagiakat kérdeztünk arról, hogyan emlékeznek rá a helyiek, és mennyire várják vissza szabadulása után.

Kapcsolódó
Egykor kifosztott egy fél várost, most egy családi dráma szimpatikus hőseként tér vissza Bróker Marcsi
Bróker Marcsi kalandos történetéből az RTL készített sorozatot, ami nemcsak az izgalmas alapsztori, de az alkotógárda miatt is joggal tart számot jelentős érdeklődésre.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nyakon szúrtak egy férfit a szolnoki vasútállomásnál
Az orbáni családpolitika nélkül több millióval csökkenthetne a magyarok száma
Brutális kánikula jön a hétvégén
A saját karját eszegető démongyerek is ijesztő, de kanyarban sincs a feldolgozatlan gyászhoz képest
Orbán rákapcsolt: mi van a miniszterelnök interjúkörútja mögött?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik