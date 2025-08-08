„Unom a pénzt, attól mindenki meghülyül” – szeptemberben jön a Bróker Marcsi-sorozat

Premierdátumot és új előzetest kapott az RTL új sorozata, amelynek középpontjában a Bróker Marcsiként elhíresült csaló áll. A megtörtént eseményeken alapuló fikciós sorozat epizódjai heti bontásban élesednek majd, szeptember 11-én debütál az első rész, a sorozat az RTL+ Premium kínálatában lesz látható.

D. Sándorné Nagy Máriát 2016 decemberében tartóztatták le. A bulvársajtó által csak Bróker Marcsiként emlegetett, hatvan év körüli karcagi asszony a vád szerint az 1999-ben alapított Kun-Mediátor elnevezésű cégén keresztül több 10 milliárd forintot csalt ki több száz ügyféltől. A Bróker Marcsi című fikciós drámasorozat ezt a megtörtént esetet adaptálja sok humorral, de közben nagyon is jellemző képet fest az ezredforduló Magyarországáról, az akkor kialakult társadalmi berendezkedésről, melynek jelentős része a mai napig itt kísért.

A Bróker Marcsi címszerepében Bacskó Tündét láthatják a nézők. Sorozatbeli férjét – Ferit – Thuróczy Szabolcs formálja meg, gyermekeiket – Csillát és Norbit – Tóth Zsófia és Martinkovics Máté alakítja. A szériában kiemelt szerepet kap Herczeg Adrienn – Böbe –, aki Marika egyik fő befektetője, Rezes Judit karaktere – Edit – Marika védőügyvédje lesz, míg Anger Zsolt egy zűrös ügyektől sem mentes, befolyásos helyi vállalkozót játszik. A sorozat (gyártó: GRUND Productions) producere Ditz Edit, kreatív producere Geszti Péter. Az epizódokat Herendi Gábor és Fazekas Máté Bence rendezte. A sorozat írói Fazekas Máté Bence, Gigor Attila és Szántó Fanni.

A Bróker Marcsi alaptörténete szerint Marikát, az ötvenes éveiben járó családanyát nem léptetik elő a karcagi bankfiókban, ahol évtizedek óta dolgozik. Dühében felmond és elhatározza: civil úton kamatoztatja pénzügyi szakértelmét. Saját vállalkozást indít, az alföldi kisváros lakói pedig megbíznak benne, fialtatják nála a pénzüket. Ha nem is tudják pontosan, honnan lehet ekkora hozam a befektetésük után, csak ráhagyják – Marcsi ügyes, Marcsi megoldja valahogy. 15 év és tízmilliárdnyi összeg megforgatása után azonban a piramis meginogni látszik.

A sorozat első részéről itt írtunk, ebben a riportunkban pedig karcagiakat kérdeztünk arról, hogyan emlékeznek rá a helyiek, és mennyire várják vissza szabadulása után.