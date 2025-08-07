Kiömlött sör miatt zuhanhatott le a férfi, aki meghalt az Oasis londoni koncertjén

Ahogy azt mi is megírtuk, az Oasis hétvégi londoni koncertjén egy férfi a tribünről a mélybe zuhant, és a helyszínen meghalt. Akkor sem a szerencsétlenül járt férfi kilétéről, sem a körülményekről nem számoltak be, az viszont a kiderült, hogy a rendőrség szemtanúk és olyanok jelentkezését várja, akiknek videofelvételük lehet a tragédiáról.

A Sun azóta kiderítette: az áldozat egy 45 éves családapa, Lee Claydon, aki testvérével, unokahugával és unokaöccsével vett részt a koncerten, amelyre hatalmas Oasis-rajongóként már egy évvel korábban megvette a jegyeket.

A lapnak megszólalt az áldozat édesapja is, aki ugyan nem volt ott a helyszínen, azt a tájékoztatást kapta, hogy a férfi a padlót beborító sörön csúszott meg, egyensúlyát veszítette, és a mélybe zuhant. Az apa válaszokat vár a Wembley üzemeltetésétől arra a kérdésre, hogyan történhetett meg a tragédia. Ők azonban tagadják, hogy a részükről történt volna biztonsági malőr, a stadion szóvivője szerint az intézmény minden vonatkozó biztonsági előírásnak megfelel.

A lap több olyan koncertlátogatót is megszólaltatott, akik ugyancsak csúszós felületekről panaszkodtak. Egyikük szerint annyira csúszós volt a kiömlött italoktól a padló, hogy dominóként dőltek el a résztvevők, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Az elhunyt férfi egy kisfiút és partnerét hagyta hátra, az ő megsegítésükre testvére közösségi kampányt indított, ahol eddig majdnem 20 ezer font jött össze.