Hét év után újra összeállt a Destiny’s Child

Az R&B-ikon Destiny’s Child alig kilencéves fennállása (1997–2006) alatt három Grammyt, illetve számtalan más díjat is megcsípett, röviddel az ötödik album után a zenekar azonban mégis darabokra hullott.

A Beyoncét a világnak adó együttes azóta háromszor állt össze rövid időre: a tagok 2013-ban, a Superbowl félidei Beyoncé-showjában, majd 2018-ban, a Coachellán mutatták meg magukat együtt.

A harmadik alkalomra most szombatig kellett várni – feltéve, ha az Energy 2022-es előadásától eltekintünk –, ehhez pedig ismét csak Beyoncé kellett: a turnéja utolsó állomásán, Las Vegasban Kelly Rowlanddel és Michelle Williamsszel a legnagyobb slágereiket adták elő újra, köztük a Bootylicioust, illetve a Lose My Breath-t is.

Az aranyszínű ruhába öltözött hármasról több videó is készült, ezek alapján eléggé jól érezték magukat együtt.

Sokakban felmerült tehát a kérdés, hogy ha még mindig jól működnek együtt, akkor miért nem folytatják?