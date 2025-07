Jön a Buffy, a vámpírok réme folytatása, a Különválás színésznőjének is jut benne szerep

Nemrégiben kiderült, hogy folytatódhat a Magyarországon is népszerű Buffy, a vámpírok réme című sorozat (1997-2003): az új történetre egyelőre még nem ragasztottak végleges címet, most azonban további részletekre is fény derült – írja a Collider.

A lap értesülései szerint Sarah Michelle Gellar, az eredeti széria főszereplője ismét csak Buffy Summers bőrébe bújik, a legfontosabb karakter azonban nem ő, hanem a Ryan Kiera Armstrong (American Horror Story, Star Wars: Kóbor alakulat) által alakított új Vadász, Nova lesz, akinek a gimnáziumban töltött mindennapjait fenekestül fordítja majd fel az új szerepe.

A Collider a stáb többi tagjáról is kiderített egy-két morzsát: eszerint Armstong mellett

a Különválás Ms. Huangjaként ismertté vált Sarah Bock ,

, a Belakoltatva című sorozatban is látható Faly Rakotohavana ,

, a CSI: Vegas stábját is megjárt Daniel Di Tomasso ,

, a sokaknak a Frasierből ismerős Jack Cutmore-Scott , illetve

, illetve az Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály egy epizódjában nemrég feltűnő Ava Jean

is látható lesz a sorozatban, feltéve ha abból a nemsokára műsorra kerülő pilot epizód visszhangja nyomán berendelnek egy teljes évadot.

A pilotot az Arany Oroszlán-, BAFTA-, Golden Globe- és Oscar-díjas Chloé Zhao (A nomádok földje, Örökkévalók) rendezi, forgatókönyvét pedig a korábban A rejtély, illetve A SHIELD ügynökei sok részét is író Nora és Lilla Zuckerman jegyzik.