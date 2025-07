Megerősítette házasságának hírét Charli XCX

Az idei szigeten is fellépő popsztár, Charli XCX megerősítette a hírt, miszerint egybekeltek a The 1975 dobosával, George Daniellel – írja a BBC. Publikusan egyikük sem jelentette be előre a közelgő esküvőt, ám az Instagramra felkerült egy ismeretlen által készített videó a friss házaspárról, akik épp a hackney-i városháza lépcsőin fotózkodtak a násznéppel. A brit énekesnő azóta már több posztban is megerősítette, az együtt töltött hosszú évek után párjával hivatalosan is Mrs. és Mr. XCX-ként folytatják tovább.

Charli XCX olyan slágereket tudhat magáénak, mint a Boom Clap, vagy az Iggy Azalea-val közös Fancy. A nagy áttörés azonban a 2024-es Brat névre keresztelt albumával jött el, amin többek közt a Billie Eilish-sal kiadott Guess is szerepel, ami bezsebelte az év dalának járó díjat a 2025-ös Brit Awardson. Idén pedig a Sziget Fesztiválon táncoltatja meg majd a közönséget a nyitónapon, augusztus 6-án.