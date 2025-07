Anarchista bevándorlóból lett Amerika-jelkép, most woke hősként bajba kerülhet Superman, akit Trump is magának akar

Nemrég a tengeren túl és nálunk is bemutatták James Gunn új Superman-filmjét (kritikánk itt olvasható), de még meg sem jelent a mozikban, amikor már kisebb politikai ribillió alakult ki körülötte. Gunn ugyanis egy nagyinterjúban még a premier előtti héten azt találta nyilatkozni, hogy Superman története Amerika története – és mint ilyen, egy messziről érkezett bevándorlóról meg az emberi kedvességről szól.

Nyilván lesznek olyan bunkók, akik sértőnek fogják találni, csak mert a kedvességről szól. Ők bekaphatják

– nyilatkozta a rendező.

Több se kellett a nyíltan bevándorlóellenes Trump-tábornak, látatlanul is szidni kezdték a filmet, és számos konzervatív híresség bojkottra szólította fel a közönségét. Greg Gutfeld, a Fox News egyik műsorvezetője egyenesen jól átgondolt marketingstratégiát vélt felfedezni Gunn megjegyzésében: szerinte a rendező most igyekszik egy „woke pajzsot” kialakítani maga körül, miután 2018-ban előkerült néhány, pedofíliával poénkodó tweetje (értsd: a szélsőjobbos, Pizzagate-hívő provokátor, Mike Cernovich előásta ezeket). Gunnt akkor a botrány miatt a Disney ki is tessékelte A galaxis őrzői készülő harmadik részéből, de kirúgása végül nagyobb port kavart, mint maguk a posztok, úgyhogy hamarosan vissza is vették a projektbe. Azóta rendezett még pár szuperhősfilmet és sorozatot, illetve átvette a DC vezérigazgatói posztját is.

Kétségkívül a stúdió kitartó bizalmának jele, hogy most rábízták a szuperhősök atyját, a másodállásban évtizedek óta Amerika-szimbólumként is működő Supermant.

Hogy a bevándorló szó hallatán miért kezdtek harsány sopánkodásba a trumpisták, az egyrészt világos, másrészt viszont nehezen értelmezhető: Superman legelső, 1938-as megjelenése óta történetének teljesen egyértelmű része a bevándorló (sőt, menekült) mivolta – erre számos ponton nyíltan reflektáltak is az alkotók. A héten aztán Donald Trump is beszállt a hős körüli diskurzusba, ő maga és a Fehér Ház is megosztott egy képet, amin ő maga szerepel Supermanként, az alábbi felirattal:

A Trump-elnökség / Igazság / Igazságszolgáltatás / és az amerikai út.

De hogy lett az űrlény bevándorlóból előbb Amerika-jelkép, aztán woke hős, és mi lett volna, ha Kansas helyett a Szovjetunióban pottyan le?