„Tanárnő, pislogjon kettőt, ha kényszerítették, hogy ezt elmondja!” – egy tanár végigfilmezte a putyini iskolai propaganda kiépülését

Egy orosz tanár azt a feladatot kapta az orosz rezsimtől, hogy dokumentálja, miként építi be a hétköznapokba a középiskolája a háborús propagandát. Pavel Talankin készségesen videóra is vette a hazugságokkal tűzdelt kötelező felolvasásokat, a tizenéveseknek tartott gránátvető versenyeket, Putyin újraindított úttörőmozgalmát és egy rakás hasonló intézkedést. Ha egy újságíró készíti el ezeket a felvételeket, biztosan börtönbe kerül. Talankin azonban állami megbízással kamerázott – aztán dolga végeztével kicsempészte a felvételeket az országból, és készített belőlük egy dokumentumfilmet. Ez lett a Pont Csopak programjában itthon is műsorra kerülő Egy kis senki Putyin ellen.

Sosem volt még akkora szükségünk a tanárokra, mint most. Amikor egy ország fordulóponthoz érkezik, a tanárok szerepe kulcsfontosságú. Parancsnokok nem nyernek háborúkat. A háborúkat a tanárok nyerik – mondta Vlagyimir Putyin egy Oroszország-szerte közvetített beszédében a háború kitörésekor. Nem a levegőbe beszélt: amikor 2022 februárjában orosz tankok támadtak Ukrajnára, az elnök szinte azonnal elindított egy másik háborút is – azt a frontoktól távol, tantermekben vívták, fegyverek helyett ideológiával. Pavel Talankin 2022-ben egy középiskolában dolgozott az Urál-hegység lábánál elterülő cseljabinszki régió egyik városában, Karabasban, és a maga részéről nem akart háborút nyerni, pláne nem Putyinnak. Karabas egyébként arról ismert, hogy az ország egyik legszennyezettebb városa: az itt működő rézolvasztó üzem a múlt század eleje óta mérgezi a gyárváros talaját és levegőjét, az 1990-es évek közepén az orosz környezetvédelmi minisztérium környezeti katasztrófaövezetnek is nyilvánította. Az iskola ettől függetlenül éppúgy működik (illetve működött akkoriban), mint bármilyen középiskola a világon. Talankin közösségszervezőként sulibulikat, évzárókat, versenyeket szervezett, az intézmény hivatalos videósaként pedig az ő feladata volt ezek megörökítése is. Az ő szemében a város is, az iskola is szeretett közeg, lelkesen és némi elnéző iróniával mesél róluk a felvezetésben. A videózáson kívül volt még egy szívügye: hogy a háborúellenes zászlóval és Harry Potter-poszterekkel kiplakátolt irodájába/műhelyébe bárki, bármikor betérhessen – és szabadon beszélhessen bármiről. A diákok láthatóan a bizalmukba is fogadták a fiatal tanárt, szünetekben és délutánonként szívesen zsizsegtek az otthonos kis helyiségben, olykor még az iskola utáni bulikra is meghívták. Talankin nem igen ambicionált ekkoriban világmegváltást. Ha nem kap olyan utasítást, hogy vegye videóra a háborús propaganda tantervbe illesztését, valószínűleg most is a karabasi középiskolában tanítana. Ehelyett 2024-ben hét merevlemezzel a táskájában kénytelen volt elmenekülni Oroszországból. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek