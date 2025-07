Film készült Cicciolináról és a pornó olasz aranykoráról

Staller Ilona, ismertebb nevén Cicciolina pornószínésznő, énekesnő, politikai aktivista, egykori parlamenti képviselő Olaszországban. Legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy Instagram-oldalán határozottan kiállt a Tisza Párt mellett. Most a német Spiegel nevű lap beszámolója szerint játékfilm készült élettörténetéből.

A Diva Futura című film Európa egykori leghíresebb pornósztárjai, Cicciolina és Moana, valamint az őket foglalkoztató ügynökség felemelkedéséről szól. 1983-ban Cicciolina akkori párja, a pornófilmrendező és vállalkozó Riccardo Schicchi Diva Futura néven alapította meg az ország első pornográfiára szakosodott tehetségkutató ügynökségét, amely aztán fogalommá vált Olaszországban. Cicciolina későbbi politikai karrierje és Jeff Koons amerikai művésszel kötött házassága révén mára Európa-szerte ismert, de Moana sem panaszkodhat: többek között az ő ismertsége miatt kellett a Disney-nek Moanáról Vaianára átneveznie egyik hercegnőjét az európai piacon.

A Diva Futura története a cég egyik asszisztensének, Debora Attanasiónak az emlékiratain alapul, de Giulia Louise Steigerwalt rendezőt leginkább Schicchi személye érdekelte. Steigerwalt a Spiegel szerint kicsit túlontúl is megengedő, romantizáló attitűddel fordul a pornómágnáshoz és a felnőttfilmes ipar aranykorához.

Cicciolina élettörténete amúgy önmagában is megérne egy filmet: a 70-es évek elején disszidált Olaszországba, ahol színésznőként próbálkozott, majd a pornószínészkedés világában ért el sikereket. 1972-től húsz éven keresztül rengeteg felnőttfilmben szerepelt, hogy aztán az így szerzett népszerűségét szavazatokra váltsa: 1979-ben listavezető jelöltként indult a parlamenti képviselő-választáson Olaszország első „zöld” pártja, a Lista del Sole színeiben. Ezután átlépett az Olasz Radikális Pártba, akikkel 1987-ben bejutott az olasz parlamentbe. Ez azért is volt elképesztő teljesítmény, mert ekkoriban a római parlamenti képviselői helyek mindössze 6,5 százalékát töltötték be nők.

Később többször is felmerült, hogy itthon folytatja politikai pályafutását, erre azonban egyelőre nem került sor. Talán majd most: nemrég egy interjúban azt mondta, biztos benne, hogy Magyar Péter miniszterelnök lesz, és akkor ő rögtön hazaköltözik.