Ókorinak tűnő mozaikkal csinálta meg az évtized reklámját az olasz McDonald’s

A reklámiparban évről évre egyre nehezebbet valami újat húzni, a McDonald’s-nak most azonban sikerült: az Il Giornale dell’Arte cikke szerint a Róma szívében álló Galleria Alberto Sordiban május 28-án „egy római mozaik feltárási munkálatai” indultak el, az óráról órára egyre szürreálisabbnak tűnő művelet másnapra pedig be is fejeződött.

A végeredményre az étteremláncon, a régésznek tűnő férfiakon, illetve a kreatív ügynökségen kívül nyilvánvalóan senki sem számított, a nagyméretű mű középpontjában lévő jelenet felett ugyanis a

GAUDEATUS CLASSICIS,

azaz az „Élvezzétek a klasszikusokat” felirat tűnt fel, a mű pedig a modern gyorsételek ősének számító thermopoliákra utal, bár a rajta lévő férfiak pirítós, sajt, vagy húspogácsák és -golyók helyett inkább a nagy kólát, a sültkrumplit, illetve a különböző hamburgereket választották.

Az installáció a tervek szerint június 7-ig lesz látható, a lánc pedig egy Üdvözlet Rómában nevű menüt is létrehozott, amit a jubileumi év miatt az olasz fővárosba érkezőknek szán.