A gépkarabéllyal semmi gond, csak a könyvektől kell megóvni a gyerekeket!

A kormány el akarja venni a gyerekeinket. 12 éven át minden egyes nap azt tömik a fejükbe az iskolában, hogy egy majomtól származnak, hogy a világ azért egyre melegebb, mert az anyjuk terepjárót vezet, az ember pedig nem férfi és nő, mert a nemek száma végtelen. Ez az, ami egybecseng a tudománnyal. A világ tehát két táborra osztható: azokra, akik Krisztussal vannak és azokra, akik Krisztus ellen vannak

– mondja a pennsylvaniai kisvárosba meghívott „sztárelőadó”, miután ellentmondást nem tűrően levezette, hogy Hitler szellemi örököse valójában Joe Biden, illetve a baloldal, véletlenül sem Donald Trump. A hallgatóságban ülő családanyák arcán döbbenet, szörnyülködés, riadalom és undor, miközben a szónok egyértelművé teszi, amit mindenki sejt: az állami iskolák sajnos nem a Megváltó oldalán állnak az öldöklő szellemi küzdelemben.

A jelenet a Széthulló amerikai álom (Une pastorale américaine) című dokumentumfilmben látható, és távolról sem ez az egyetlen apokaliptikus hangvételű monológ, amiben a két óra alatt részesülünk. Pedig a téma elsőre nem ígér felfokozott izgalmakat: egy álmosnak tűnő amerikai városka, a Pennsylvania állambeli Elizabethtown tantestületi bizottságának 2023-as választási kampányát követi nyolc hónapon át. Egy normális világban ennek meglehetősen unalmasnak kellene lennie a külvilág számára, különösen Magyarországról nézve. Lokális ügy, amit a helyiek értenek, és ők viselik a következményeit is, így számukra nyilván jelentőséggel bír, de azért senki nem várja, hogy bármelyik pillanatban belovagolhatnak a képbe a végítélet lovasai.

Ám a francia rendező-operatőr, Auberi Edler jó érzékkel ismerte fel, hogy a politikai normalitás korszakán rég túl vagyunk, az elkeseredett kultúrharc ugyanúgy felütheti a fejét a legkisebb közösségekben is, mint a politika nagyszínpadán. A filmben kibontakozó viták így nemcsak a 2024-es amerikai elnökválasztási kampányt vetítik előre/modellezik kicsiben, de az egyre toxikusabb magyar közéletből is számos motívum ismerősen csenghet. Például az, hogy a nyíltan jogkorlátozó intézkedések a gyermekvédelem ürügyén érkeznek. A szülői közösséget megosztó kérdés, hogy ki kell-e tiltani egyes műveket – olykor akár irodalmi klasszikusokat – az iskolai könyvtárból és a tananyagból a szexuális tartalom vagy az LMBTQ-karakterek miatt.

Esetleg azért, mert túl sokat beszélnek benne a társadalomban meglévő rendszerszintű rasszizmusról.

A Trump szélárnyékában előretörő MAGA-republikánusoknak határozott meggyőződésük, hogy igen, ráadásul ezt csak a kezdeti lépésnek tekintik a Krisztushoz való visszatalálás rögös útján.

A tét tehát elég nagy: ha ugyanis sikerül többségbe kerülniük a tantestületben, onnantól ezekre a tiltásokra utasíthatják is az iskola vezetését, amely a tanárokkal együtt aggódva figyeli a gyors ütemű radikalizálódást. Ahogy a Fehér Házban, a trumpista republikánusok hatalomátvétele végül az iskolában is elkerülhetetlennek bizonyul, de a film nem a váltás következményeit, inkább az odáig vezető utat mutatja be testközelből.