Meghalt James Foley, a Kártyavár és a Glengarry Glen Ross rendezője

71 éves korában meghalt James Foley amerikai filmrendező, aki több mint 30 éves filmes, televíziós és videoklipes karrierje során olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Al Pacino, Sean Penn, Madonna és Mark Wahlberg – írja a Hollywood Reporter.

A rendező képviselője csütörtökön közölte, hogy Foley „békésen, álmában halt meg a hét elején” Los Angeles-i otthonában, miután évekig agydaganattal küzdött.

Foley 1953-ban született és New Yorkban nőtt fel. A New York-i Egyetemen, majd a Los Angeles-i USC-n tanult filmművészetet. Azt, hogy karrierje szinte rögtön az egyetem után beindult, egy véletlen találkozásnak köszönheti: Hal Ashby rendező egy közös ismerősüknek udvarolt, így ellátogatott Foley-ék vizsgafilmnézős házibulijába. Mikor belépett, épp Foley filmjét vetítették. Nem sokkal később már együtt dolgoztak.

Foley első filmje az 1984-es Vakmerő című zenés romantikus dráma volt, Daryl Hannah és Aidan Quinn főszereplésével. Ezt a ’86-os Lőtávolban követte, amelyben Sean Penn és Christopher Walken is játszott, és nem mellesleg Madonna Live to Tell című dala is elhangzott. Madonna akkoriban Penn felesége volt, és később Foley rendezte több klipjét és a Ki ez a lány? című filmjét is.

Egyik legjelentősebb filmje a Glengarry Glen Ross volt, egy David Mamet-darab adaptációja, ami aztán Oscar- és Golden Globe-díjat is hozott a mellékszerepet játszó Pacinónak. Rajta kívül szerepelt még a filmben Jack Lemmon, Alec Baldwin, Ed Harris, Kevin Spacey, Jonathan Pryce és Alan Arkin is.

Foley rendezte A szürke ötven árnyalata filmsorozat második és harmadik részét, valamint a Kártyavár című sorozat 12 epizódját is. Az 1990-ben Rachel Ward, Jason Patric és Bruce Dern főszereplésével készült Sötétség után, kedvesem című krimijére a kaliforniai film noir jelentős példájaként szokás emlékezni.