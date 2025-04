„Több a mell, mint a vér” – Ausztriában is bemutatták a Hunyadit

Az osztrák közmédia húsvét hétfőn levetítette a Hunyadi első két részét. Az ORF a sorozat készítésében is részt vett, az első két epizódot pedig Robert Dornhelm Oscar-jelölt osztrák rendező jegyzi. A sorozat egyik különlegessége, hogy az Európán átívelő történetben minden karakter saját nyelvén szólal meg, így akadnak osztrák színészek is a produkióban. Laurence Rupp például Habsburg Albertként, míg Cornelius Obonya III. Frigyesként tűnik fel a sorozatban. De osztrák színész alakítja egyébként Murad szultánt is; Murathan Muslu török származású, de Bécsben született és itt is nőtt fel.

Szexi Hunyadi, sok levetett ruha

Hallottak már Hunyadiról? Az osztrák történelem órákon nem valószínű

– így indul a Die Presse cikke. Jogos felvetés, mi is elmélkedtünk rajta, hogy vajon a külföldi közönség mit tud majd kezdeni a magyar hadvezér kalandjaival, bár a Presse végül arra jut, hogy Hunyadi Jánosból valahogy mégiscsak hős lett az osztrákoknál is, ma is ott áll életnagyságú szobra a bécsi hadtörténeti múzeumban.

A Krone szerint a sorozat első két epizódját azért még nem érdemes a Trónok harcához hasonlítani, de a nagy költségvetés azért garantálja a lenyügőző nézői élményt. A lap szerint a streaming produkciókkal simán felveszi a versenyt, „látványos csatajeleneteivel, széles tájképeivel, pompás jelmezeivel. A színészek, akik viselik és gyakran le is veszik ezeket, szintén nagyon vonzóak” – írják.

Azt a Presse is kiemeli, hogy a sorozat nem igen vette figyelembe a korabeli leírásokat Hunyadiról („alacsony, zömök, rózsás kerek arcú”), cserébe fontos szerepet játszanak a férfi és női meztelen felsőtestek. „A Kádár L. Gellért által alakított Hunyadi (akárcsak Murad szultán) magas és szexi, és a női főszereplők sem maradnak el tőle vizuálisan. Legalábbis az első két epizódban: több a mell, mint a vér. A középkori hangulat a kortárs populáris kultúrát idézi, a színek sötétek, mint a Trónok harcában (legalább a szultáni udvar ad némi „keleti” fényt).

De bár itt is sok a harc és az ármánykodás, a jelenetek meglehetősen családbarátok maradnak.

A férfiak férfiak, a nők nők

A Presse szerint voltak médiumok, amelyek a Magyar Nemzeti Filmintézet rekord támogatása miatt (a sorozat összesen 15,2 milliárd közvetlen állami támogatást kapott) előrevetítették, hogy a Hunyadi esetleg politikailag elfogult lesz, erre azonban tulajdonképpen nem volt szükség: „Minek befolyást gyakorolni, ha úgyis minden passzol?” – veti fel a lap.

A középpontban egy magyar nemzeti hős és a keresztény Nyugat védelmezője áll. A férfiak itt mindig férfiak, a nők mindig nők (az, hogy néha fegyvert ragadnak vagy csókolóznak, csak növeli erotikus vonzerejüket). És mivel Murad szultán nem csak gonosztevőként jelenik meg, a sorozat nem veszélyezteti a magyar-török barátságot sem.

A magyar származású Dornhelm korábban a Standard nevű lapnak beszélt róla, hogy ha állami propagandáról van szó, nem vállalta volna a rendezést.

Már a legelején világossá tettem: ha ez egy magyar propaganda lenne, amely azt hivatott bemutatni, hogy Magyarország azért van, hogy megvédje Európát a gonosz muszlimoktól, akkor másnap már nem lennék itt. Azt az ígéretet, hogy ennek semmi köze a mai politikához, teljes mértékben betartották. Politikai oldalról semmilyen beavatkozás nem történt

– nyilatkozta.