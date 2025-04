Évek óta először lépett színpadra Liza Minnelli, RuPaul drag queen-tehetségkutatójában tűnt fel

Évek óta először lépett színpadra Liza Minnelli, a RuPaul – Drag Queen leszek! című tehetségkutató 17. évadának döntőjében lepte meg a nézőket.

A 79 éves színésznő ugyanis a popkultúrára gyakorolt jelentős hatása mellett RuPaul sorozatára is nagy hatást gyakorolt: verseny egész sora választotta már őt a játék imitációs kihívásán. Minnelli nem egyszerű vendégszereplő volt, életműdíjat kapott, amit az Emmy-díjas műsorvezető, RuPaul adott át neki: „Egy hálás nemzet nevében beszélek, amikor azt mondom: Liza, szereünk!” – mondta.

Köszönöm. Nem tudom, mit mondhatnék még, csak annyi, hogy ha ti nem lennétek, én sem lennék önmagam. Ti teremtettetek engem!

– válaszolta a színésznő, mire RuPaul megjegyezte: „Nos, igazából te teremtettél minket!”

Minelli a Ring Them Bells című számra tűnt fel, a rövid beszélgetés után pedig ismét felcsendült a dal, amelyet a színésznő korábban az 1972-es Liza With a Z című műsorban is előadott.