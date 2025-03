Taika Waititi lesz Mundruczó Kornél következő filmjének főszereplője

Megvannak Mundruczó Kornél új filmjének szereplői: a Place to Be című alkotásban Taika Waititi és Ellen Burstyn játsszák a főszerepeket – adta hírül a Deadline.

A szinopszis szerint a film egy nem mindennapi barátságról szól, amely egy idős nő és egy középkorú férfi közt szövődik, miközben Chicagóból New Yorkba utaznak, hogy hazavigyenek egy elveszett versenygalambot. A forgatókönyvet, ahogy Mundruczó korábbi alkotásainál, most is állandó alkotótársa, Wéber Kata írta.

Mindig érdekelt a véletlenek igazi természete. Az, hogyan lesznek a random találkozások sorsszerű események. A Place to Be annak az abszurditásáról szól, hogyan válik valaki teljesen láthatatlanná a saját életében. Ám a láthatóság elvesztése nem jelent egyet azzal, hogy önmagunkat is elveszítjük. Sőt, mélyebb megértéshez vezethet

– idézi a lap Mundruczót. A rendező hozzátette, nagyon régóta akart együtt dolgozni Burstynnel, akit nemcsak ragyogó tehetségnek tart, de fontosnak tartja, hogy az idősebb geneáció színésznőit is ünnepeljék a vásznon.

Semmilyen ehhez fogható szerepem nem volt eddig, Ellen munkásságát pedig mindig csodáltam. Valójában mind csak próbáljuk túlélni ezt a furcsa utazást, az öregedést, miközben próbáljuk kitalálni, kik az is vagyunk vagyunk valójában, szóval mikor elém került Kata szövege és Kornél víziója, nagyon meghatódtam. Új-Zélandon nőttem fel, csak én voltam és az édesanyám – egy kis dinamikus duó a világ ellen. Amikor szembejött ez a szerep úgy voltam vele, hogy úristen, ez én vagyok és az anyám, leszámítva azt hogy egy éjszaka alatt öregedtünk pár évtizedet, és Ellen lesz az én Louise-om Thelmája

– nyilatkozta Waititi a szerepről.

A Place to Be forgatása ebben a hónapban kezdődik Sydney-ben.